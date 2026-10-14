SAV: Cáncer de mama y cuello uterino lideran incidencia y mortalidad femenina en Venezuela

El cáncer de mama y el de cuello uterino se mantienen como las afecciones oncológicas con mayor impacto en la población femenina venezolana, sumando 15.522 nuevas detecciones proyectadas para el año 2026, según informó el doctor Juan Saavedra, gerente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV).

De acuerdo con las estimaciones de la institución, para el cáncer de mama se proyectan 9.354 nuevos diagnósticos y 4.080 fallecimientos, concentrándose la mayor cantidad de casos en mujeres de entre 45 y 54 años.

Por su parte, el cáncer de cuello uterino registra una proyección de 6.168 nuevos casos y 2.064 muertes, afectando principalmente al grupo etario de entre 35 y 44 años, según los datos de la SAV.

La Sociedad Anticancerosa de Venezuela en su rol de institución educativa y de investigación, cuya misión es la promoción de la salud y la prevención de enfermedades oncológicas en el país, en alianza con el Centro de Estadística y Matemática Aplicada (CEMA) de la Universidad Simón Bolívar (USB), presentó este miércoles sus proyecciones para 2026, que arrojan que el país podría registrar 85 mil 503 nuevos casos de cáncer, lo que equivale a unos 234 nuevos diagnósticos diarios, refiere la nota de prensa del organismo.

Asimismo, la SAV calcula 1.928 afecciones en cuello uterino y 1.375 en ovarios. Ante estas cifras, el especialista enfatizó la importancia de realizar mamografías y ecosonogramas de control a partir de los 35 años como herramienta de detección precoz, además de adoptar hábitos de vida saludables, como controlar el peso, alimentarse de forma equilibrada, no fumar y evitar la exposición solar excesiva para contrarrestar los factores de riesgo modificables.

Saavedra destacó que la alfabetización oncológica y un estilo de vida sano pueden reducir la mortalidad por cáncer entre un 25% y un 30%.

De acuerdo con estadísticas regionales, en Latinoamérica solo el 20% de las patologías oncológicas se detectan a tiempo, lo que incide en el aumento de la mortalidad. En Venezuela, la proyección de mortalidad pasó de 33 mil decesos en 2024 a más de 35 mil 484 para 2026, es decir, 2 mil 484 casos más.

«Nuestro mensaje es que debemos hacer una sinergia entre instituciones, médicos, empresas y sector público, para trabajar contra el cáncer en tres pilares: educación, diagnóstico temprano con tratamiento oportuno e inversión en cáncer”, dijo Saavedra.

Despliegue de prevención

En el contexto del mes Rosa de la concienciación sobre el cáncer de mama, la SAVanunció que llevará a cabo jornadas de salud preventiva en El Junquito, la Colonia Tovar, La Guaira y diversas zonas de Caracas.

La programación incluye actividades educativas, junto con la presentación de la obra “Florecer en rosa” en centros comerciales e instituciones públicas como el Banco Central de Venezuela (BCV).

Para más información sobre la programación, las interesadas pueden consultar la cuenta en Instagram: @sociedad anticanerosavzla o llamar al:0412-3909881.

Otras actividades.

El Gobierno nacional desplegó 786 Puntos Rosas en los centros asistenciales del estado Aragua durante el inicio del Mes Rosa, con la meta de fortalecer la prevención y la detección temprana del cáncer de mama. En estas jornadas se ofrece orientación, atención médica y formación sobre autoexploración en consultorios populares, Centros de Diagnóstico Integral (CDI), clínicas populares y hospitales de la entidad.

En el estado Carabobo, a través del 0800-Bigote se activó la Ruta Rosa, donde se efectúan actividades de concientización y se realizan exámenes especializados gratuitos, tales como mamografías y ecografías mamarias, consultas en ginecología, mastología, pediatría, medicina general y medicina interna, así como estudios ecográficos y tomografías simples sin contraste.

Este jueves 15 de octubre se realizará una jornada en el Campo Recreacional y Deportivo 19 de Abril, ubicado en San Joaquín. El viernes 16 de octubre estarán en la estación del ferrocarril de Guacara y el sábado 17 de octubre en la cancha techada de Las Aguitas, sector Los Guayos. Todas estas jornadas inician a las 8:00 am.