Se mantienen obras en urbanismos postsismos

Por: Lady Gómez/María Elena Castillo

Hoy se cumplen cuatro meses del doblete sísmico y las recuperaciones de viviendas afectadas avanzan con buen pie a través del Plan Venezuela Renace, estrategia que ha favorecido a familias de Caracas y de los estados La Guaira, Miranda y Aragua.

En agosto se entregaron cinco edificios que fueron rehabilitados en el sector Valle Abajo de la parroquia San Pedro, pertenecientes a la Comuna Gigante Cacique Tiuna, en la ciudad capital.

En el lugar se refaccionaron los edificios Caribana, Pei, Diamante, Las Aulas y San Gerardo. Se restauraron por completo las fachadas de las torres multifamiliares de la comuna.

Allí se realizaron trabajos de saneamiento y corrección de daños estructurales leves y moderados ocasionados por el sismo en las paredes y tabiquerías. También se rehabilitaron las áreas comunes, los espacios de circulación interna de los edificios y los servicios básicos asociados a estos urbanismos para garantizar que las familias habiten en condiciones seguras.

En septiembre se entregaron 219 apartamentos en el urbanismo Carlos Guinand Sandoz, ubicado en Ruperto Lugo Catia, en la parroquia Sucre, con trabajos que favorecen directamente a más de 1.000 personas.

En la misma zona también fueron recuperadas integralmente 12 casas. Las obras incluyeron reparación de tuberías de agua potable, impermeabilización de techos, construcción de paredes, pintura de fachadas y recuperación de escaleras, pasillos, estacionamientos y áreas comunes.

A través de la Alcaldía, ente ejecutor de Venezuela Renace, se completaron obras de reparación en el edificio Renacer y el 8 de Mayo (parroquia Santa Teresa), OPPE 58 (parroquia San Agustín) y el urbanismo OPPE 20 (San Bernardino).

El edificio Renacer posee un 98% de ejecución e incluyó la restauración de 140 apartamentos, mejoras en fachadas, mampostería, áreas comunes, canchas deportivas, elevadores, sistema hídrico, punto y círculo y paredes perimetrales.

Cuadrillas realizan labores en apartamentos en Altamira.

El ​urbanismo 8 de Mayo también se encuentra al 98%. Las paredes del edificio muestran un avance del 93,5%, sumado a labores en fachadas, revestimientos, optimización de viviendas, redes de electricidad y aguas servidas.

En Caracas también han sido terminadas las torres Pilita I y Pilita II y Oppe 8 Nueva Vida (parroquia Santa Teresa); el edificio Corazón de Jesús (San Bernardino).

Miranda. Hace unos días se entregaron 31 apartamentos rehabilitados en las Residencias Primavera, ubicadas en la urbanización Santa Eduvigis, municipio Sucre del estado Miranda, para favorecer a 78 personas que habitan en esa comunidad.

En este urbanismo se refaccionaron fachadas, se efectuaron labores de refuerzo y construcción de paredes, así como de tamizado y aplicación de pintura. Adicionalmente, se ejecutó la reconstrucción de la junta de dilatación y la impermeabilización de 60 metros cuadrados en la azotea del inmueble afectado.

También se restaura el edificio Floresta, en Altamira Sur, municipio Chacao. En este urbanismo se culminó la rehabilitación en algunos pisos, aunque aún se realizan trabajos en las áreas comunes afectadas por los movimientos sísmicos.

De igual manera, se refaccionan el Edificio Marco Aurelio y la Residencia San Miguel, en Chacao, y se dio inicio a un programa de recuperación de nueve edificios en el sector Oropeza Castillo de Guarenas.

Aragua. En el estado están desplegados más de 3.200 trabajadores públicos y 7.239 voluntarios. La gobernadora Joana Sánchez informó sobre los avances en la rehabilitación de infraestructuras, destacando la bancarización de más de 1.500 créditos personales para reparar viviendas y la tramitación de financiamientos para 96 condominios.

Actualmente, se mantienen trabajos activos en 40 edificaciones de la entidad, con intervenciones prioritarias en los municipios Santiago Mariño (Turmero), Sucre (Cagua) y José Félix Ribas (La Victoria), donde se ejecutan labores que van desde demoliciones controladas hasta impermeabilización y refacción general.

En cuanto a la evaluación técnica de riesgos, las autoridades detallaron que seis edificios permanecen bajo código rojo a la espera de informes de patología estructural para definir sus reparaciones, mientras que tres edificaciones fueron diagnosticadas en situación crítica bajo código negro. Por su parte, la atención en la Colonia Tovar abarca 540 casas afectadas en caseríos rurales, las cuales avanzan progresivamente en fases de apuntalamiento y levantamiento topográfico para garantizar la seguridad de las familias.

Uno de los urbanismos intervenidos es el edificio Alfa, localizado en el municipio José Félix Ribas de la entidad. En este inmueble, de los 21 apartamentos que conforman esta edificación, cinco resultaron perjudicados por la actividad sísmica. Su rehabilitación se ejecuta mediante una labor coordinada entre los vecinos, la junta de condominio y el equipo técnico-institucional.

Asimismo, se impulsa la recuperación integral del sector San Jacinto, en el municipio Girardot, con intervenciones en edificaciones y la aplicación de 1.500 toneladas de asfalto para el asfaltado de la vía.

En la entidad también se entregaron materiales para la ejecución de obras en los edificios Don Fortunato, Renacer Docente, Enymar, Conjunto Residencial Versalles, Greco, Myramar y Solimar.

Evaluaciones y capacitación. Los trabajos de restauración en los sectores impactados contemplan la inspección técnica de estructuras y la limpieza de residuos sólidos.

Asimismo, en los estados afectados se está haciendo el acompañamiento de las comunidades para la ejecución de las obras de refacción.

En la parroquia Curiepe, del municipio Brión, estado Miranda, recientemente se entregaron 130 certificados del Programa de Capacitación Técnica en Procesos Constructivos de Vivienda, impulsado por la Gobernación de la entidad. Esta entrega representa la primera fase de los 1.000 certificados que se estiman otorgar, refirió el gobernador Elio Serrano.

Asimismo, detalló que el programa consta de seis módulos formativos: lectura e interpretación de planos; movimientos y nivelación del terreno; fundaciones y estructuras; cerramientos; instalaciones hidrosanitarias y eléctricas; y acabados e impermeabilización.

Atención a condominios

A través del Plan Venezuela Renace se han atendido 527 condominios de siete estados del país, tras los sismos del 24 de junio, informó hace unos días la presidenta del programa, Jacqueline Faria. La medida contempla la asignación de créditos, previa evaluación del nivel de afectación, para ejecutar la reparación de edificaciones.

La estrategia institucional prevé la aplicación de un plan con cuatro niveles de acción: En primer lugar, se realiza un seguimiento de proyectos en edificaciones con fondos y estructura organizativa; en segundo, se efectúa la priorización de áreas, donde se incluye la reparación de espacios comunes, fachadas o viviendas según lo establezca cada condominio. En tercer lugar, se brinda apoyo técnico, por parte de la Fundación Venezuela Renace e instituciones adscritas, cuando los recursos asignados no cubren la totalidad de las obras. Por último, se brinda el acompañamiento especializado a comunidades que requieren constituir su estructura interna para la gestión de proyectos.