La jornada “Negocios entre amigos de la industria hotelera” propició alianzas comerciales y apostó por el fortalecimiento de las relaciones empresariales, abordando las perspectivas del turismo nacional. Este encuentro fue promovido por la Asociación Venezolana de Hoteles Cinco Estrellas (Avecintel).

La actividad, reseñada en redes sociales, congregó a empresarios, emprendedores, representantes de consultoras y autoridades gubernamentales, quienes intercambiaron propuestas sobre las oportunidades de crecimiento de la industria hotelera y su desarrollo económico de cara a 2027.

Como parte de la agenda, la ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniella Cabello, presentó indicadores sobre el comportamiento de la economía venezolana. De acuerdo con el balance expuesto, el Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento de 7,42%, mientras que las actividades no petroleras aumentaron 6,28%. Por su parte, alojamiento y servicios de comida alcanzaron una expansión de 8,95%, ubicándose en el tercer lugar entre las actividades económicas destacadas.

En materia de conectividad internacional, la ministra expuso los avances derivados de los acuerdos con Turquía, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Copa Airlines y Qatar Airways. Sobre esta última, señaló la proyección de convertir a la isla de Margarita en un punto estratégico de conexión para pasajeros procedentes de Asia y Medio Oriente. Los primeros vuelos ya han facilitado la llegada de visitantes de China e India.

También hizo referencia al funcionamiento del Aeropuerto Internacional de Maiquetía y a las mejoras en los procedimientos migratorios y de seguridad, aspectos que forman parte de las condiciones para incentivar que los visitantes extiendan sus recorridos y permanencia en los destinos turísticos venezolanos.

En cuanto a las líneas de trabajo previstas para 2027, Cabello informó sobre la continuidad del plan de recuperación de corredores turísticos, iniciativa que contempla la participación de 5.856 comités distribuidos en el territorio nacional.

La formación del talento humano también figura entre las acciones anunciadas. En este ámbito, destacó el programa Formación a Cielo Abierto, mediante el cual se impulsa la capacitación permanente de 3.400 prestadores de servicios turísticos del estado La Guaira, con la finalidad de dinamizar la actividad en el litoral central.