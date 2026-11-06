Senadora paraguaya presume fuga del presidente Santiago Peña

La senadora paraguaya Yolanda Paredes planteó la posibilidad de que el mandatario Santiago Peña haya abandonado de forma irregular el territorio nacional en medio del juicio político que enfrenta en la Cámara Alta por el escándalo financiero del Ueno Bank.

Las declaraciones de la legisladora incrementaron las dudas sobre el paradero real del jefe de Estado, cuya defensa técnica acudió al Parlamento sin contar —según denunció— con la debida acreditación legal.

Durante la sesión extraordinaria del Senado, Paredes denunció la falta de personería jurídica de los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, designados para representar al mandatario en el proceso. La parlamentaria sostuvo que la carta poder presentada por la defensa incumplió los procedimientos formales de rigor, lo que abre interrogantes sobre si el gobernante se encuentra efectivamente dentro de las fronteras paraguayas.

Al respecto, la legisladora argumentó que una presencia efectiva en el país habría derivado en el otorgamiento de mandatos ante un escribano público. Ante esta irregularidad, solicitó de manera explícita al Ministerio Público tomar estos elementos como insumo prioritario para iniciar las indagaciones correspondientes y determinar la ubicación exacta del mandatario.

Críticas a la estrategia defensiva en el Parlamento

A la postura de Paredes se sumó el senador opositor Rafael Filizzola, quien cuestionó que Peña evitara presentarse de manera personal ante el Congreso para asumir la defensa directiva de su gestión. Filizzola desestimó la argumentación presentada por los abogados al calificarla como un intento evasivo de desvincular al Ejecutivo de las responsabilidades directas en la crisis bancaria.

La jornada legislativa estuvo marcada además por la decisión del Senado de rechazar una solicitud de prórroga de 72 horas gestionada por el entorno presidencial para la preparación del alegato de defensa. En esa misma resolución, la Cámara Alta dispuso restringir preventivamente el uso de la flota de aeronaves presidenciales mientras avanza el juzgamiento.

El juicio político contra el mandatario se desarrolla en un contexto de alta tensión social tras la intervención del Ueno Bank, medida que afectó el capital de aproximadamente tres millones de clientes e inversionistas. La acusación parlamentaria abarca presuntos conflictos de intereses, irregularidades en la administración de fondos previsionales y vínculos directos con la entidad financiera intervenida.