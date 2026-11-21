Un nuevo sábado de protestas se vive en Francia en contra de la carestía de la vida, entre otras reivindicaciones, con la vista puesta en posibles incidentes tras los actos de violencia generados el pasado 17 de octubre.

La coordinación de los chalecos amarillos, organismo que convoca junto a los sindicatos del país, informó que 148 manifestaciones se desplegaron en muchas ciudades de Francia, a pesar de que las autoridades no cedieron los permisos del recorrido solicitado con el argumento de que había riesgo de vandalización de comercios.



En París, la movilización comenzó en la plaza de la República poco después de las 14:00 (13.00 GMT) llegó algo más de dos horas después a la plaza de la Nación y se desarrolló en calma, al menos hasta el inicio de la dispersión.

Según la Prefectura de Policía, hubo 21.500 manifestantes, que son menos que los 24.000 del sábado de la semana pasada, y sobre todo muchos menos que los 110.000 que se contabilizaron en la primera movilización del pasado 17 de octubre.

Se espera que el Ministerio del Interior y los sindicatos convocantes den a última hora de la tarde de este sábado las cifras de participación.

Incidentes en Marsella

Precisamente, según la agencia de noticias EFE, en Marsella registraron algunos incidentes graves, por los enfrentamientos de una parte de los participantes en la concentración, que se disgregaron del bloque y salieron del recorrido autorizado. La policía utilizó, entre otros medios, gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y evitar la violencia.

Allí se vieron contenedores y vehículos incendiados, en algunos casos utilizados para formar barricadas, lo que vino a dificultar la intervención de los bomberos.

En Lyon, donde la Prefectura (delegación del Gobierno) había prohibido las manifestaciones en el centro de la ciudad, se produjeron múltiples choques entre personas que participaban en el movimiento y las fuerzas del orden, que recurrieron de forma repetida a los gases lacrimógenos para tratar de dispersarlos. La situación fue también tensa en Estrasburgo durante la tarde, según reporte de la agencia EFE.