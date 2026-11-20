La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su nación no aceptará injerencias externas ni se subordinará ante ninguna potencia extranjera, durante la conmemoración del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Desde el Zócalo de Ciudad de México, la mandataria vinculó el legado histórico de la gesta de 1910 con la defensa de la independencia nacional y la protección de las elecciones intermedias de 2027.

La jefa de Estado rechazó las presiones de grupos de poder internos y externos, al asegurar que el gobierno actual responde únicamente al mandato ciudadano. Según expresó Sheinbaum ante los asistentes, las autoridades mexicanas actúan con plena autonomía y rechazan cualquier intento de tutela sobre los asuntos soberanos del país.

En su primera intervención pública tras regresar de su gira oficial en China, donde participó en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la gobernante destacó la proyección internacional de México. Señaló que el país impulsa un modelo de desarrollo propio que prioriza el bienestar de las familias sobre los indicadores meramente productivos, sustentado en su identidad cultural y capacidad nacional.

Blindaje electoral rumbo a 2027

Sheinbaum garantizó que los comicios intermedios de 2027, donde los ciudadanos elegirán 500 diputaciones federales y 19.609 cargos locales, constituirán un referente histórico de respeto al sufragio. La presidenta aseguró que las instituciones protegerán la voluntad popular frente a cualquier intento de fraude o deslegitimación.

Durante su discurso, la mandataria cuestionó las campañas impulsadas por sectores de la oposición durante sus dos años de administración. Afirmó que estas estrategias, difundidas en redes sociales y medios de comunicación, buscan distorsionar la realidad política pero fracasan ante el respaldo ciudadano, tal como ocurrió con los antiguos regímenes autoritarios que provocaron el levantamiento de 1910.

Asimismo, enfatizó que los principios de democracia, libertad y justicia social provienen directamente de las luchas encabezadas por figuras históricas como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Francisco «Pancho» Villa. La mandataria sostuvo que el ejemplo de estos líderes guía la actual defensa de las instituciones democráticas mexicanas.

Actos protocolares y memoria histórica

La jornada conmemorativa inició con el izamiento de la bandera nacional y la revista a las tropas por parte de Sheinbaum, quien estuvo acompañada por el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles. El despliegue protocolar reafirmó el carácter cívico-militar de la celebración.

El desfile conmemorativo reunió a 2.900 integrantes de las Fuerzas Armadas y a más de 200 mujeres que representaron el papel fundamental de las revolucionarias en la historia nacional. La parada militar incluyó el paso de aeronaves, contingentes ecuestres, vehículos históricos y carros alegóricos alusivos a la gesta de 1910.

México conmemora cada 20 de noviembre el levantamiento armado convocado por Francisco I. Madero mediante el Plan de San Luis contra la dictadura de más de tres décadas de Porfirio Díaz. Aquel proceso revolucionario culminó con la promulgación de la Constitución de 1917, texto fundamental que consagró derechos sociales esenciales como la educación pública y las garantías laborales.