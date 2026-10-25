Sindicatos de Francia convocan a huelga general el 5 de noviembre

Los sindicatos y movimientos sociales de Francia acordaron la realización de una jornada de protestas para el sábado 31 de octubre y una huelga general nacional fijada para el 5 de noviembre.

La medida busca presionar al Ejecutivo liderado por Emmanuel Macron ante el bajo nivel de los salarios, el incremento en el costo de la vida y el deterioro en los servicios públicos del país.

El anuncio ocurre tras movilizaciones en el territorio francés que congregaron a más de 410.000 personas y un despliegue de 70.000 policías con saldo de 1.314 detenidos y 50 agentes heridos.

Escalada de protestas y balance de lesionados

La copresidenta de la unión sindical Solidaires, Murielle Guilbert, denunció la “acumulación de ira” al tiempo que confirmó la adhesión de docentes, bomberos y el gremio del magisterio a las acciones convocadas.

Las protestas desarrolladas durante el mes de octubre registran un saldo de casi 2.000 personas detenidas, un fallecido y decenas de heridos, entre los cuales figura un joven de 17 años lesionado por la explosión de una bomba de dispersión.

Ayer se vivió jornada de intensas protestas sacudió diversas ciudades de Francia, dejando un balance de fuertes choques entre manifestantes y cuerpos de seguridad. Ciudades como Lyon y Niza se convirtieron en el epicentro de la tensión, donde grupos movilizados provocaron destrozos, vandalizaron comercios y ejecutaron saqueos.

Estas acciones violentas reactivaron el escenario de conflicto social e impulsaron el descontento por el acelerado incremento del costo de la vida y los recortes en el sector educativo.