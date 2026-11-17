Las organizaciones sindicales de Italia intensifican hoy los preparativos para la huelga general del próximo viernes, una jornada de protesta en unas cien ciudades contra las políticas económicas y sociales del Gobierno.

La movilización coincide con el debate parlamentario sobre el proyecto de Ley de Presupuestos de 2027, una normativa que los convocantes rechazan porque desatiende las urgencias de los trabajadores y los sectores más vulnerables.

Maurizio Landini, secretario general de la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), encabezará la marcha principal en Roma a partir de las 09:30, hora local, en la plaza Vittorio Emanuele II. La protesta nacional sumará además concentraciones en grandes urbes como Milán, Turín, Bolonia, Florencia, Nápoles, Palermo, Génova y Bari.

La jornada ganará fuerza en las calles al coincidir con las marchas por el Día Internacional de Movilización de los Estudiantes, una convergencia que promete ampliar el alcance de las manifestaciones en todo el territorio italiano.

Bloque sindical y alcance del paro

La CGIL lidera la convocatoria con un paro de 24 horas que paralizará tanto el sector público como el privado. A esta medida de fuerza se suman diversas organizaciones alternativas y de base, configurando un frente amplio de descontento laboral frente al Ejecutivo.

Por un lado, la Confederación Cobas, junto con las agrupaciones Clap y Sial, impulsa una movilización paralela para la misma fecha. Estas organizaciones comparten el diagnóstico crítico sobre la situación económica actual y buscan canalizar el malestar de amplios sectores asalariados.

Por otro lado, los sindicatos de base Cub y SGB confirmaron también su adhesión a la jornada de lucha. Su participación refuerza el carácter multisectorial de la protesta, especialmente en áreas sensibles de la administración y los servicios públicos.

Salarios, gasto social y rechazo al presupuesto militar

La plataforma reivindicativa de la CGIL exige aumentos salariales, la renovación de los convenios colectivos y la recuperación del poder adquisitivo. El sindicato demanda también pensiones dignas y una reforma fiscal progresiva que reduzca las desigualdades económicas en el país.

En el plano de los servicios públicos, la central obrera reclama mayores inversiones para la sanidad, la educación, las universidades y la asistencia social. A esto suma la exigencia de políticas efectivas contra la precariedad laboral, el desempleo juvenil y los accidentes en los centros de trabajo, mientras rechaza el aumento del gasto militar por considerarlo opuesto a las prioridades sociales.

Las organizaciones Cobas, Clap y Sial coinciden en la defensa de los salarios y las pensiones frente al encarecimiento del coste de la vida, pero añaden exigencias concretas como la aprobación legal de un salario mínimo y la reducción general de la jornada laboral.

Los sindicatos Cub y SGB centran sus críticas en lo que denominan una «economía de guerra» y denuncian el recorte previsto de unos siete mil puestos docentes y administrativos en la escuela pública, según reportes difundidos por la cadena Rai News.