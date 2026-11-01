Sube a 145 postulados al Poder Judicial

El Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional ha recibido hasta el pasado viernes 145 postulaciones de profesionales del derecho interesados en ocupar cargos en el Poder Judicial.

La información fue difundida por la Secretaría del Parlamento a través de sus plataformas digitales, donde detalló que, entre los aspirantes que consignaron su documentación ante el Comité de Postulaciones Judiciales, 123 manifestaron su interés en los cargos de magistrados.

Además, refiere que se han registrado 18 postulaciones para la Inspectoría de Tribunales y cuatro para la Dirección de la Escuela Nacional de la Magistratura.

Este proceso de recepción de documentos para elegir a las nuevas autoridades del Poder Judicial inició el pasado 28 de octubre y se extenderá hasta el 11 de noviembre, tal como lo informan las convocatorias publicadas por el Comité de Postulaciones Judiciales.

Entre los requisitos se encuentran poseer nacionalidad venezolana por nacimiento, contar con una conducta ética y moral intachable y tener título de especialización, maestría o doctorado en ciencias jurídicas. Asimismo, los aspirantes deben estar en plena capacidad mental, no registrar condenas penales ni sanciones administrativas firmes y renunciar a cualquier militancia política.

La documentación debe incluir carta de postulación, síntesis curricular respaldada, copia de títulos universitarios, carnet del Colegio de Abogados y del Inpreabogado, certificado de salud mental emitido por psicólogo o psiquiatra colegiado y la declaración de no militancia política. Para la Escuela Nacional de la Magistratura se requiere además una carta deontológica expedida por el colegio de abogados correspondiente. Culminado el lapso, se realizará la revisión de credenciales correspondiente.