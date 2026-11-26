Los productores de cacao del estado Sucre han logrado sostener su cosecha anual alrededor de las 8.000 toneladas durante 2026, a pesar de los efectos de la sequía y los cortes eléctricos en la zona, según informó Alejandro Prosperi, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Carúpano y vicepresidente de la Asociación de Productores de Cacao de Venezuela (Asoprocave).

En declaraciones a Fedecámaras Radio, Prosperi detalló que el precio del grano se ha mantenido estable a lo largo del año en torno a los 4.000 dólares por tonelada, sin variaciones significativas respecto a períodos anteriores.

No obstante, el dirigente gremial advirtió que el fenómeno de El Niño ya ha reducido el cauce habitual de varias fuentes de agua vinculadas al cultivo, por lo que mantener el nivel de las 8.000 toneladas exigirá ejecutar planes alternativos de hidratación en las plantaciones.

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