Anuncian feriado bancario este lunes 26 de octubre por el Día de San José Gregorio Hernández

Como parte del calendario establecido por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), el próximo lunes 26 de octubre el sector bancario no prestará servicio en ninguna de sus oficinas a nivel nacional por el Día de San José Gregorio Hernández.

La institución precisó que algunas entidades financieras podrán mantener operativas sus puntos de atención externos, principalmente los ubicados en centros comerciales, por lo que los usuarios deberán consultar los canales oficiales de sus respectivas entidades bancarias para constatar la disponibilidad de atención.

Los usuarios podrán acceder a algunos de los servicios y transacciones que ofrece la banca, como consultas, retiros, depósitos y pagos, a través de cajeros automáticos, vía telefónica o por Internet.