La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) informó que el próximo lunes 23 de noviembre no habrá actividad bancaria en todo el país, con motivo de la festividad de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de la Chiquinquirá.

De acuerdo con la Ley de Instituciones del Sector Bancario, estas fechas implican la suspensión de la atención en taquillas. Sin embargo, aunque las agencias físicas se encontrarán cerradas, los usuarios pueden realizar sus transacciones con total normalidad a través de los canales digitales: Banca en línea, Pago Móvil (P2P, P2C), cajeros automáticos y consultas telefónicas.

En este sentido, la Sudeban recomienda a los usuarios hacer uso de la banca electrónica y los sistemas de pago móvil interbancario, que se encuentran funcionales las 24 horas.