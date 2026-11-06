Superintendencia Antidrogas y Países Bajos abren canales de comunicación

Con el propósito de fortalecer las relaciones de cooperación e intercambio institucional, el mayor general Danny Ferrer Sandrea, quien está al frente de la Superintendencia Nacional Antidrogas, sostuvo ayer un encuentro de trabajo con el agregado policial del Reino de los Países Bajos, Jurgen Bakker, en presencia del Ministerio para las Relaciones y Comercio Exterior.

Detalles del encuentro fueron informados a través de un reporte oficial. Durante el intercambio, las autoridades repasaron temas de interés bilateral y reiteraron la disposición de mantener canales de comunicación directos para servir de enlace con las autoridades de Aruba, Bonaire y Curazao.

Asimismo, en el marco de esta agenda compartida, se evaluó la posibilidad de concretar a principios del mes de diciembre de 2026 una visita oficial de las autoridades de Curazao a la sede de la Superintendencia Nacional Antidrogas, orientada a consolidar las alianzas estratégicas regionales.

“Estas acciones reafirman el compromiso de Venezuela con la cooperación internacional en materia de drogas, impulsando una diplomacia de paz y corresponsabilidad bajo las directrices del vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, para consolidar un frente común y efectivo en la lucha contra el problema mundial de las drogas a través del diálogo bilateral y el entendimiento regional”, añade el reporte publicado.

Un encuentro similar sostuvo Ferrer Sandrea en octubre pasado con una alta delegación diplomática de la República Francesa. Esa reunión tuvo como objetivo consolidar la cooperación bilateral y evaluar mecanismos estratégicos de acción conjunta contra el tráfico ilícito de drogas.