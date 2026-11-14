Supervisan rehabilitación estructural del estadio Brígido Iriarte en Caracas

La presidenta de la Gran Misión Venezuela Renace, Jacqueline Faría, supervisó este viernes los trabajos de rehabilitación del Estadio Olímpico Nacional Brígido Iriarte, ubicado en la parroquia El Paraíso​ de la ciudad de Caracas.

A través de sus redes sociales informó que, mediante la «técnica y ciencia, se avanza en la recuperación de sus estructuras e instalaciones para garantizar la seguridad de este importante complejo deportivo” construido para los Juegos Panamericanos de 1983.

La ingeniera, junto al equipo de especialistas, recorrió la infraestructura que sufrió daños de mediana intensidad durante el doblete sísmico del 24 de junio de este año.

Faría calificó como “bonito trabajo para aplicar todos los conocimientos y darle estabilidad y que otra vez resista. Prepararlo para que otra vez resista, porque resistió y hay que darle las gracias (…) Es lo que estamos haciendo con los edificios, igual, estamos preparándolos para que resistan”.

Estas iniciativas se impulsan bajo los lineamientos de la presidenta Delcy Rodríguez, como parte de los esfuerzos para el mejoramiento de los complejos deportivos de la capital del país.