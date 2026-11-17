El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil decidirá de forma definitiva la validez de las normas que implementan la jornada laboral de cinco días de trabajo y dos de descanso, luego de que el magistrado Flávio Dino resolviera hoy elevar el caso directamente al pleno. Según reportó la Agencia Brasil, la determinación permite que la máxima corte analice el fondo de las demandas que impugnan las reglas de transición del nuevo régimen.

Dino ordenó remitir los expedientes al plenario presencial del tribunal, instancia que todavía debe fijar una fecha para el debate. El traslado del proceso ocurre después de que el magistrado Luiz Fux pidiera retirar el caso de la votación virtual, frenando el examen de unas medidas cautelares que ya sumaban cuatro votos a favor.

Antes de la interrupción, los jueces Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia y Gilmar Mendes respaldaron junto a Dino las disposiciones provisionales que aseguran la puesta en marcha del esquema laboral. Mientras el tribunal organiza la sesión definitiva, las medidas cautelares del magistrado relator seguirán vigentes para resguardar el cronograma de transición.

Para completar el expediente antes del juicio, Dino otorgó un plazo de cinco días a la Cámara de Diputados y al Senado para que amplíen sus argumentos. Cumplido ese lapso, la Abogacía General de la Unión y la Procuraduría General de la República contarán con dos días cada una para emitir sus respectivos dictámenes.

Ofensiva empresarial contra los plazos de transición

Las acciones judiciales que hoy escalan en el Supremo responden a una ofensiva de la Confederación Nacional del Comercio de Bienes, Servicios y Turismo y la Confederación Nacional de la Industria (CNI). Ambos gremios empresariales impugnan puntos clave de la reforma constitucional que aprobó el Congreso brasileño.

El sector patronal argumenta que las empresas enfrentan serias dificultades operativas para adaptar sus actividades económicas a los nuevos topes horarios. Asimismo, las patronales sostienen que los plazos fijados por el Legislativo resultan insuficientes para negociar y ajustar los convenios colectivos.

El fin del modelo 6×1 y el nuevo cronograma

La reforma constitucional elimina de manera progresiva la escala 6×1 —seis días laborables por uno libre— para garantizar a los trabajadores dos jornadas semanales de descanso remunerado sin recorte salarial. El calendario legislativo fija el inicio de la primera etapa para el próximo 16 de diciembre, fecha en que el límite semanal bajará de 44 a 42 horas, para luego descender a 40 horas un año más tarde.

Una resolución previa de Flávio Dino autorizó distribuir las 42 horas iniciales en cinco turnos diarios de hasta ocho horas y 24 minutos durante el período de ajuste, eximiendo del pago de horas extras esos 24 minutos adicionales.

La controversia judicial transcurre en medio de un intenso debate nacional sobre el equilibrio entre los derechos laborales y el impacto económico en los sectores productivos. Por su parte, las centrales sindicales celebran el fin del modelo 6×1, destacando que los dos días de reposo elevan la calidad de vida y liberan tiempo para la familia y la formación personal.