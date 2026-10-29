Suscriben convenio para impulsar la ciencia y la tecnología en el país

La Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández-Morán (UNC) y el Instituto Tecnológico Venezolano del Petróleo (Intevep), filial de investigación y desarrollo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), suscribieron un convenio marco de cooperación interinstitucional para fortalecer los vínculos académicos, científicos y tecnológicos, en beneficio del desarrollo nacional.

El acuerdo, reseñado en sus redes sociales, fue firmado por la rectora de la UNC, Gabriela Jiménez Ramírez, y el presidente de Pdvsa Intevep, Carlos Canelón, durante un encuentro realizado en la sede del instituto, ubicada en Los Teques, estado Miranda.

La alianza contempla el intercambio de conocimientos y experiencias, el uso compartido de infraestructura, aulas y laboratorios especializados, así como la participación conjunta de docentes, investigadores y especialistas en proyectos de formación, investigación, desarrollo e innovación.

Durante la jornada, las autoridades y sus equipos de trabajo recorrieron las instalaciones de Intevep, incluidos los laboratorios de Química Integrada, donde conocieron las capacidades científicas y tecnológicas del centro para el desarrollo de iniciativas conjuntas.

«La Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández-Morán agradece la suscripción de este convenio, que permitirá trabajar de manera articulada y bajo la sinergia de esta alianza estratégica, orientada a fortalecer la formación especializada de la juventud venezolana y a consolidar espacios para la generación de conocimiento, la investigación y la innovación al servicio del país», refiere la UNC en sus redes sociales.

El encuentro también propició el intercambio sobre las capacidades y potencialidades de ambas instituciones, en función de consolidar mecanismos de cooperación que articulen la educación universitaria con la investigación y el desarrollo tecnológico.