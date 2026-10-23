El gobernador Freddy Bernal lideró la firma del acuerdo / Foto: Gobernación de Táchira
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Táchira y Pnud extienden acuerdo de cooperación por el bienestar de las comunidades

Esta alianza se mantiene y amplía sus áreas de trabajo para promover oportunidades económicas y avanzar en la integración binacional

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La Gobernación del estado Táchira y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) en Venezuela extendieron por dos años el Memorando de Entendimiento suscrito en 2024, para dar continuidad a una cooperación que impulsa el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades.

El Programa de Naciones Unidas informó a través de las redes sociales que esta alianza mantiene y amplía sus áreas de trabajo para fortalecer las capacidades institucionales, promover oportunidades económicas, avanzar en la integración binacional y fomentar la inclusión y la resiliencia.

Durante el encuentro se destacaron resultados como la Hoja de Ruta Económica Binacional Táchira–Norte de Santander, la participación juvenil mediante Voces de la Frontera y la inauguración, el día anterior, del Módulo de Tratamiento Final de Residuos Infecciosos del Hospital Central de San Cristóbal.

Asimismo, se entregaron mapas de riesgo de los municipios Cárdenas, Torbes y San Cristóbal, resultado de un proceso de formación y fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo de desastres. Estas herramientas consideran distintas amenazas, más allá de las sísmicas, y aportan información para orientar la planificación territorial, fortalecer la prevención y anticiparse a situaciones que puedan afectar a las comunidades.

La firma de este nuevo marco de cooperación impulsa las acciones estratégicas con el Plan de Desarrollo del Estado Táchira con proyección a 30 años. Entre las catorce áreas de trabajo destacan la salud, la gestión de riesgo climático, la integración binacional, el desarrollo económico local y el empoderamiento juvenil.

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