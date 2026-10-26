TAP Air Portugal retoma vuelos directos entre Lisboa y Caracas

La aerolínea TAP Air Portugal retomará los vuelos directos entre las ciudades de Lisboa y Caracas a partir de este 27 de octubre de 2026. La medida restituye la conexión aérea entre ambos países para atender a la comunidad portuguesa y luso-descendente radicada en Venezuela.

Según publicó el Jornal da Madeira, la empresa mantendrá dos frecuencias semanales. Los martes, el vuelo saldrá de Lisboa a las 11:50 de la mañana y llegará a Caracas a las 5:00 de la tarde; mientras que el retorno desde la capital venezolana despegará a las 9:00 de la noche y arribará a Portugal a las 9:00 de la mañana del día siguiente.

Los domingos, la salida desde la capital lusa está pautada para las 10:00 de la mañana con llegada a Caracas a las 3:05 de la tarde, y el regreso despegará a las 6:55 de la tarde para aterriza a las 6:55 de la mañana de la jornada posterior. La compañía aseveró que el restablecimiento de este itinerario sin escalas atiende una ruta de relevancia para las relaciones bilaterales.

Arajet también anunció vuelos a Caracas en 2027

La compañía aérea dominicana Arajet inició los trámites legales ante las autoridades venezolanas con el objetivo de establecer una conexión aérea directa entre República Dominicana y Venezuela durante el primer semestre de 2027.

El director de Comunicaciones de la empresa, Manuel Luna, informó durante el foro de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (Alta), realizado en México, que la organización mantiene el enfoque en la obtención de los permisos requeridos.