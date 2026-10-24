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Tensión en Francia ante masiva manifestación de este sábado

El gobierno desplegó la asombrosa cifra de 70 mil policías para tratar de contener brotes de violencia, mientras los “chalecos amarillos” se radicalizan

Randolph Borges

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El Gobierno francés enfrenta un creciente descontento social e indignación democrática tras anunciar el despliegue de 70.000 efectivos policiales y militares en todo el país para cercar e impedir las masivas protestas convocadas para este fin de semana.

Las medidas represivas impulsadas desde el Palacio del Elíseo, que incluyen toques de queda nocturnos, uso de vehículos blindados y prohibición de marchas en los centros urbanos, han generado severas condenas de organizaciones políticas, sindicatos y defensores de las libertades fundamentales, que denuncian un intento sistemático por cercenar el derecho a la protesta pacífica.

Las evaluaciones de inteligencia proyectan que entre 400.000 y 500.000 ciudadanos se movilizarán masivamente en decenas de ciudades del país. La convocatoria, respaldada por una amplia coalición de sindicatos, organizaciones de estudiantes secundarios y universitarios, así como diversas fuerzas políticas, exige respuestas concretas ante la crisis socioeconómica e institucional que atraviesa la nación.

A pesar del clima de tensión y del férreo dispositivo de seguridad gubernamental, representantes estudiantiles tras reunirse en el Elíseo ratificaron el llamado a tomar las calles. Líderes del movimiento Renouveau Lycéen instaron a la población a mantener la presión social para conquistar reivindicaciones estructurales, mientras los sindicatos de la capital mantuvieron firme la ruta de marcha trazada entre Bastilla y Nación, rechazando rotundamente las imposiciones de la jefatura policial para desplazar la movilización hacia zonas periféricas de la ciudad.

Estado de sitio de facto: ciudades acordonadas, vehículos blindados y toque de queda

Para contener la marea humana, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, bajo directrices explícitas del presidente Emmanuel Macron, ordenó la movilización de 70.000 policías y gendarmes respaldados por unidades de élite, helicópteros de vigilancia, cañones de agua y tanques blindados tipo Centauro.

La estrategia oficial pasa por acordonar los centros urbanos y restringir las libertades de tránsito mediante esquemas de toque de queda nocturno en puntos emblemáticos como la Plaza de la República y Les Halles en París, extendidos hasta la mañana del lunes.

Esta política de confinamiento y blindaje policial afecta directamente a las principales urbes francesas. Ciudades como Lyon, la tercera más poblada del país, Marsella, Besançon, Clermont-Ferrand y Laval enfrentan severas restricciones al uso del espacio público, prohibiciones de concentraciones y la suspensión de actividades culturales y deportivas.

En Limoges las autoridades impusieron toques de queda sectoriales y la prohibición de reuniones de más de diez personas, mientras que en Orleans se destinaron más de 3.000 efectivos policiales ante el rechazo popular a un evento de la extrema derecha, evidenciando el nivel de militarización de las calles.

Acciones judiciales urgentes denuncian un atropello a los derechos constitucionales

El drástico recrudecimiento de la violencia de Estado y la restricción arbitraria del derecho a la manifestación motivó una respuesta jurídica inmediata por parte de las fuerzas políticas de oposición y defensores de los derechos humanos. Partidos como La Francia Insumisa, Los Ecologistas, el Partido Socialista y el Partido Comunista interpusieron de forma conjunta un recurso de urgencia ante el Consejo de Estado para frenar los decretos del Ejecutivo que intentan deslegitimar y prohibir las marchas de forma generalizada.

De igual manera, el Sindicato de la Magistratura junto a organizaciones constitucionales recurrieron estas órdenes ante el Consejo Constitucional, denunciando que las directrices oficiales vulneran garantías internacionales y libertades democráticas básicas.

En medio de un escenario donde ya se contabilizan más de mil detenciones y más de doscientas personas encarceladas tras la represión de la semana anterior, las organizaciones sociales advierten que la respuesta punitiva de las autoridades profundiza el conflicto y demuestra el rechazo del Gobierno a escuchar el mandato popular expresado en las calles.

FUENTEAFP

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