Terremoto en Panamá deja 27 heridos, 400 edificios afectados y un centenar de réplicas

El terremoto de magnitud 7.5 registrado este viernes ha dejado daños en viviendas, centros educativos, hospitales, iglesias, edificios gubernamentales, puentes y carreteras en 9 provincias del país, según el balance preliminar divulgado por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Según el último balance de las autoridades panameñas, el terremoto dejó al menos 27 heridos leves y daños en más de 400 edificaciones. Entre ellas figuran 142 viviendas y 188 centros educativos.

«Lo más importante aquí es preservar la calma», añadió en un video publicado en X por el Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá (Sinaproc).

«Los reportes iniciales reflejan daños en viviendas, centros educativos, hospitales, iglesias, edificios gubernamentales, puentes y carreteras en distintas provincias del país. Hasta el momento no se reportan personas desaparecidas», informó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) a través de sus redes sociales.

La Ministra de Gobierno de Panamá, Dinoska Montalvo, se mantiene en las zonas afectadas, visitando a las personas que reciben atención y dando seguimiento a su estado de salud, como parte de la respuesta del Gobierno Nacional.

El tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el más importante del país, estuvo suspendido este viernes, pero se reanudó horas después del terremoto.

Tras la reanudación de las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, luego de los movimientos sísmicos registrados este viernes en Panamá, Copa Airlines informa que ha reactivado sus vuelos, según informó la aerolínea en nota de prensa.

Latinoamérica solidaria con Panamá

A través de su cuenta de X, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, agradeció por el apoyo de los países de la región: «Agradezco los mensajes de apoyo y solidaridad de los mandatarios de países hermanos como Colombia, Venezuela, Mexico, Costa Rica, Guatemala, Ecuador Guatemala, Chile, República Dominicana, Perú, El Salvador, Honduras».

Agradezco los mensajes de apoyo y solidaridad de los mandatarios de países hermanos como Colombia, Venezuela, Mexico, Costa Rica, Guatemala, Ecuador Guatemala, Chile, República Dominicana, Perú, El Salvador, Honduras. También al Secretario de Estado de los Estados Unidos y a los… — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 10, 2026

Venezuela se solidariza con Panamá tras terremoto de 7.7. La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó este viernes la solidaridad de Venezuela con el pueblo de Panamá y con el mandatario José Raúl Mulino, tras los recientes sismos registrados en ese país.