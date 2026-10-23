Thunes activa red de pagos en tiempo real para Venezuela

La empresa de infraestructura de pagos Thunes anunció la integración de Venezuela a su Red Global Directa. La medida permite a instituciones bancarias, proveedores de servicios de pago y plataformas digitales procesar giros internacionales en tiempo real hacia cuentas bancarias locales a través del sistema de Crédito Inmediato Interbancario.

El corredor financiero venezolano concentra un volumen significativo de transacciones transfronterizas. Según estimaciones de la compañía, las remesas enviadas al país alcanzaron cerca de 6.000 millones de dólares en 2025, lo que representa el 7% del PIB, con aproximadamente el 50% de los fondos procedentes de EEUU.

La plataforma busca facilitar las operaciones para trabajadores independientes y la economía digital. Los datos divulgados por la firma indican que el 89% de los profesionales bajo esta modalidad percibe ingresos por nómina o afronta dificultades con sus gastos básicos, por lo que la acreditación instantánea simplifica el cobro de sus labores.

Inclusión financiera y tecnología de cumplimiento

El director de Redes en Thunes, Alex Young, afirmó que la iniciativa amplía la conectividad instantánea: “América Latina sigue siendo una región clave de crecimiento para Thunes, y el mercado venezolano exige una infraestructura rápida, transparente y accesible”. Asimismo, la jefa de Red para Las Américas de la empresa, Ximena Azcuy, indicó que la extensión del servicio reduce fricciones en el flujo de dinero.

Las operaciones del corredor utilizan la herramienta propietaria SmartX Treasury System para la gestión de liquidez, junto con la plataforma Fortress Compliance. Este esquema cuenta con más de 50 licencias regulatorias internacionales que garantizan el cumplimiento de los controles globales de prevención del blanqueo de capitales y seguridad financiera.