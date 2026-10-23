Tiroteo en Francia: 1 muerto y 4 heridos deja ataque a las afueras de París

Una persona resultó muerta y otras cuatro heridas de gravedad en varios tiroteos provocados este viernes en varios municipios de las afueras de París por un individuo que fue arrestado y que está siendo investigado por un móvil terrorista de carácter racista, según reseñan medios franceses.

El autor efectuó diversas ráfagas de tiros con un arma automática de categoría A, cuya venta está prohibida al público, desde un vehículo a bordo del que se desplazó por varias localidades del suroeste de París.

De acuerdo con la información policial, comenzó sobre las 10:30 de la mañana (08:30 GMT) en la ciudad de Trappes, a unos treinta kilómetros de la capital, donde disparó en un parque público y en las proximidades de una gasolinera. Una persona de 26 años murió y otra de 20 años resultó herida.

Luego se desplazó a la localidad vecina de La Verrière, a unos seis kilómetros, siguiendo el eje que atraviesa el departamento de Yvelines.

Allí volvió a tirotear a un grupo de personas junto a una farmacia, dejando tres heridos, uno de ellos una niña de 12 años que recibió ocho impactos de bala. Los otros dos, de 29 y 47 años, eran empleados de limpieza de la escuela municipal, según el alcalde, Nicolas Dainville.

De acuerdo con Dainville, el presunto autor del tiroteo «apuntaba a personas de color». El hombre se llamaría Kevin y tendría 39 años.

Des faits très graves viennent de se produire à Trappes, dans les Yvelines. Une personne a été tuée et quatre autres blessées.



L’individu a été interpellé et placé en garde à vue.



L’ensemble des moyens des forces de sécurité et de l’autorité judiciaire sont pleinement… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 23, 2026

El hecho provocó un gran impacto en toda Francia, inmersa en un momento de elevada tensión por las manifestaciones que han generado actos vandálicos y saqueos al margen de manifestaciones convocadas por estudiantes.