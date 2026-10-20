Trazan nuevas estrategias para fortalecer el sector vivienda en Venezuela

La ministra del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Paola Posani, sostuvo una reunión en la sede del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih) con directores nacionales del organismo gubernamental y presidentes de las instituciones adscritas.

Durante el encuentro, reseñado en redes sociales, las autoridades revisaron los avances de las obras en ejecución y definieron una agenda de prioridades orientada a dar respuesta a las necesidades de la población en todo el territorio nacional.

El pasado viernes, el equipo de trabajo del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (Minhvi) revisó la hoja de ruta estratégica, que permitirá fortalecer la construcción de viviendas.

En este encuentro, se abordó el trabajo que se lleva a cabo en el marco del Plan Venezuela Renace para la construcción y entrega de nuevas viviendas para las familias afectadas por los terremotos.

Cabe recordar que, la presidenta Delcy Rodríguez presentó recientemente un balance en el área de la ejecución de obras para la atención de las familias afectadas por el terremoto, donde detalló que la mandataria detalló que el Plan Venezuela Renace avanza en la construcción de tres mil viviendas unifamiliares transitorias en Ciudad Caribia, sobre un objetivo global de 6.000 unidades.