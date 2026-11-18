La ofensiva militar de Israel sobre la Franja de Gaza cobró nuevas vidas este miércoles tras un bombardeo ejecutado por un dron contra el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro del enclave.

Fuentes del Hospital de los Mártires de Al Aqsa confirmaron la muerte de Abdul Rauf Naim Nabhan, de 39 años, elevando a tres el balance de civiles palestinos asesinados en la jornada por la maquinaria bélica israelí.

El crimen en Nuseirat se suma a los ataques perpetrados durante la madrugada del miércoles, en los que murieron Fadi Ismail, de 35 años, en Deir al Balah, y Thaer al Wadiya, de 32 años, en la ciudad de Gaza.

La violencia alcanzó también a la población infantil con el fallecimiento del niño Mansur Nabhan, de apenas 11 años, quien murió en el Hospital Shifa tras agonizar por las graves heridas que le provocó otro ataque con dron israelí el martes.

Incursión terrestre y desplazamiento forzado

De forma simultánea a los bombardeos, tropas terrestres del Ejército israelí irrumpieron en el centro de la Franja, entre los campamentos de refugiados de Bureij y Nuseirat.

La incursión, acompañada de maquinaria pesada e intensos tiroteos según relataron vecinos de la zona, forzó el desplazamiento de unos 400 palestinos que debieron huir de sus hogares ante el avance militar.

Las fuerzas ocupantes cruzaron hacia el oeste la denominada línea amarilla, límite que demarca la zona bajo su control militar directo. Mientras el mando israelí justificó el despliegue alegando la supuesta destrucción de un túnel e infraestructuras de Hamás, el movimiento palestino denunció una flagrante violación del acuerdo de tregua y exigió la intervención urgente de los mediadores internacionales.

Una tregua vulnerada de forma sistemática

El goteo constante de víctimas evidencia la fragilidad de un cese al fuego que las fuerzas israelíes vulneran de manera reiterada mediante incursiones, fuego de drones y disparos directos contra la población civil.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego en octubre de 2025, al menos 1.658 personas murieron en Gaza a causa de las agresiones israelíes.

Las víctimas cayeron tanto en ataques selectivos y oleadas de bombardeos a gran escala como bajo los disparos de soldados contra ciudadanos palestinos que se aproximan a las posiciones militares.