Tribunal de Ecuador niega hábeas corpus a excandidata Luisa González

En una resolución que consolida lo que diversos sectores califican como una abierta persecución política y una instrumentalización de la justicia en Ecuador, un tribunal rechazó por unanimidad el recurso de hábeas corpus interpuesto a favor de la excandidata presidencial Luisa González. La decisión ratifica su confinamiento bajo prisión preventiva en el centro penitenciario de Riobamba, medida aplicada de forma desproporcionada desde su arbitraria detención el pasado 23 de octubre.

El fallo se da en el marco del cuestionado expediente denominado caso ‘Laberinto’, mediante el cual la Fiscalía impulsa señalamientos de presunto lavado de dinero en el financiamiento electoral de 2023.

Pese a las fundamentadas alertas sobre la falta de motivación legal, la incompetencia de la autoridad que dictó la medida privativa de libertad y la flagrante violación de las garantías constitucionales del debido proceso, el tribunal optó por desestimar el recurso, manteniendo a la líder política tras las rejas.

Tras la audiencia, la representación legal de la política ecuatoriana fustigó la falta de imparcialidad del sistema judicial y anunció la apelación inmediata: «No se ponderaron de manera objetiva las pruebas presentadas para garantizar el juzgamiento en libertad, evidenciando un sesgo que atenta contra la presunción de inocencia y el fuero institucional».

Este accionar judicial se suma a un entramado de medidas coercitivas coordinadas contra la oposición, incluyendo las investigaciones del Ministerio Público sobre Revolución Ciudadana que derivaron en la proscripción y suspensión de la principal fuerza política del país de cara a los comicios del próximo 29 de noviembre, impidiendo una contienda electoral libre y democrática.