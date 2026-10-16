Trump amenaza a Irán con lanzarle la “madre de las bombas”

El ejército de Estados Unidos elabora nuevos planes de combate que contemplan el despliegue de la GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), popularmente llamada «la madre de todas las bombas», contra la infraestructura energética e instalaciones nucleares clave dentro del territorio iraní.

Reportes procedentes de fuentes militares y de inteligencia reseñados por CNN y CBS revelan que esta opción táctica permanece sobre la mesa en el Pentágono ante una eventual orden directa de la Casa Blanca para reanudar operaciones de combate a gran escala.

Las deliberaciones internas sugieren que el mandato de ataque busca aplicarse previo a un repliegue estratégico de las fuerzas asignadas al Mando Central (CENTCOM), permitiendo a la administración estadounidense adjudicarse un golpe devastador antes de concretar una retirada.

La temible «madre de todas las bombas»: máximo poder destructivo no nuclear

La inclusión de la GBU-43/B MOAB en los planes operativos introduce una amenaza sin precedentes en el conflicto. Se trata del artefacto no nuclear de mayor volumen y fuerza expansiva en todo el inventario militar estadounidense, diseñado para desencadenar un impacto devastador en la superficie.

Guiada mediante un sistema GPS de alta precisión, la MOAB alberga una carga explosiva que arrasa por completo un área equivalente a nueve manzanas urbanas consecutivas.

A diferencia de los proyectiles antibúnker convencionales, esta bomba detonante de aire genera una onda de presión omnidireccional masiva, concebida para aniquilar infraestructuras expuestas, personal y sistemas defensivos a gran escala.

Diversos analistas y funcionarios del Pentágono cuestionan la efectividad real de la MOAB contra instalaciones atómicas altamente fortificadas, como el complejo subterráneo de Pickaxe Mountain. Al carecer de la capacidad técnica de penetración profunda en la corteza terrestre, la bomba genera serias dudas sobre su capacidad real para neutralizar los componentes del programa nuclear iraní alojados bajo tierra.

Escalada militar descontrolada y riesgos para la estabilidad global

La posible detonación de un arma con esta capacidad destructiva coloca al Medio Oriente al borde de una catástrofe de dimensiones impredecibles.

Analistas en materia de seguridad advierten que atacar infraestructuras energéticas y centros de desarrollo atómico con armamento de saturación masiva elimina cualquier margen para la vía diplomática, provocando una respuesta armada inmediata por parte de Teherán.

El uso de la MOAB no solo representa un salto cualitativo en la violencia del enfrentamiento, sino que amenaza con desatar un incendio regional que paralizaría el suministro energético global y arrastraría a múltiples actores internacionales a un escenario de confrontación abierta sin una estrategia clara de salida.