Trump despide a su secretaria de prensa porque el trabajo “no es para ella”

Exactamente una semana después de anunciar con entusiasmo la contratación de la comentarista televisiva conservadora Katie Zacharia como secretaria de prensa de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump consumó su despido fulminante tras apenas cinco días en el cargo.

La decisión, confirmada por un alto funcionario del gobierno poco después de que el mandatario despegara rumbo a Georgia y Mar-a-Lago, marca un hito histórico de brevedad en la portavocía presidencial, superando el récord anterior de 11 días establecido por Anthony Scaramucci en 2017.

El meteórico colapso de Zacharia comenzó con su primera rueda de prensa oficial en la Casa Blanca, catalogada unánimemente por analistas y medios como una demostración de inexperiencia. Durante su comparecencia, la nueva vocera mostró una notoria incapacidad para responder preguntas clave de política nacional e internacional, refugiándose en un tono evasivo, sonrisas fuera de lugar y una actitud calificada de «frívola» ante cuestiones de gravedad de Estado.

A la torpeza en el atril se sumaron graves inconsistencias sobre su currículum. Tras su presentación por el propio Trump como «abogada», Zacharia enfrentó días de un duro escrutinio mediático al revelarse que nunca aprobó el examen de colegiación (bar exam) ni contaba con la habilitación requerida para ejercer la abogacía.

La crisis de credibilidad tocó fondo cuando Zacharia acudió a una entrevista con Sean Hannity —reconocido presentador conservador y amigo personal de Trump—, quien le recriminó de forma inusualmente severa su falta de preparación. Lejos de despejar las dudas, Zacharia intentó justificarse argumentando que se le había dado «muy poco tiempo para preparar» la rueda de prensa, lo que alimentó aún más las críticas sobre su incapacidad operativa para el puesto.

Las palabras de Trump: De la elección personal al despido velado

Aunque fue el propio mandatario quien la seleccionó personalmente atrayéndola desde los platós de televisión, Trump optó por distanciarse argumentando que el entorno mediático fue «muy cruento» con ella.

«Hace apenas dos minutos le dije a Katie: «Katie, sabes, no tienes que hacer esto». Las noticias fueron muy crueles con ella; nunca ví algo así. Y le dije, sinceramente: «Si yo fuera tú, lo reconsideraría. Piénsalo, pero yo lo reconsideraría. Tiene un marido y una familia maravillosos… quizás esto no sea para ella»», declaró Trump ante los periodistas poco antes de abordar el Marine One.

A pesar de que el presidente intentó enmarcar la salida como una sugerencia benévola para proteger a su familia, la sugerencia pública de «reconsiderar» su puesto por parte del propio jefe de Estado significó en la práctica su despido inmediato.

El patrón de contrataciones mediáticas y salidas fulminantes

El caso de Zacharia no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un patrón recurrente dentro de las administraciones de Trump, donde el criterio de selección suele priorizar la imagen en pantalla y la lealtad televisiva por encima de la experiencia técnica o diplomática.

Diversos analistas han señalado la predilección del mandatario por nombrar a mujeres con un perfil muy determinado —figuras habituales de cadenas conservadoras, presentadoras o comentaristas con una estética de plató de televisión— para puestos de alta responsabilidad institucional. Sin embargo, en repetidas ocasiones, la brecha entre la soltura frente a las cámaras de televisión y la exigencia técnica de la gestión pública ha derivado en despidos relámpago o salidas estrepitosas en cuanto surgen las primeras crisis de gobierno.

La inclinación de Trump por fichar talentos de la televisión para la portavocía o las relaciones públicas ha generado perfiles que deslumbran al presidente en entrevistas de televisión, pero que naufragan ante el rigor periodístico del cuerpo de corresponsales de la Casa Blanca.

Al igual que ha ocurrido en despidos pasados de colaboradoras y altos cargos femeninos de perfil mediático, como Kristi Noem como Secretaria de Seguridad Nacional, Trump recurre a un discurso paternalista —apelando a la «crueldad de los medios» o al «bienestar de su familia»— para justificar la destitución y eludir la responsabilidad por haber realizado una selección precipitada.

Con una permanencia de tan solo cinco días, el fugaz paso de Katie Zacharia redefine los límites del desfiladero político en la Casa Blanca y deja al descubierto las grietas en el proceso de selección de personal del ejecutivo estadounidense.