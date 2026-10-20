Trump plantea trilateral con Putin y Xi Jinping para finalizar guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su disposición para reunirse con sus homólogos de Rusia y China, Vladímir Putin y Xi Jinping, con el propósito de negociar una salida diplomática que ponga fin a la guerra en Ucrania. «Me reuniría y haría cualquier cosa que pueda para poner fin a la guerra», afirmó el mandatario estadounidense a los medios de comunicación a las afueras de la Casa Blanca.

La propuesta surge en un escenario de intensos rumores sobre una posible cumbre tripartita prevista para las próximas semanas, la cual se desarrollaría sin la participación de Kiev ni de los aliados europeos. Según revelaciones de The Wall Street Journal, la iniciativa de este encuentro habría sido planteada inicialmente por el líder ruso.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó que esta alternativa fue abordada el pasado 9 de octubre durante una conversación telefónica entre Putin y Trump, aunque matizó que todavía no existe un acuerdo formal para concretarla en el marco de la cumbre de la APEC, programada para el próximo noviembre en Shenzhen, China.

Rechazo ucraniano

En contraparte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, rechazó categóricamente la propuesta y criticó duramente a Washington, acusándolo de buscar la capitulación de su país mediante supuestas restricciones en el intercambio de información de inteligencia y retrasos en el suministro de misiles antibalísticos. Las fricciones diplomáticas se han acentuado debido a las recientes críticas del líder republicano, quien ha exigido un relevo en el liderazgo ucraniano y ha sostenido que Zelenski «no está ayudando mucho» a destrabar el conflicto.

Las tensiones escalaron luego de que Zelenski afirmara que Trump «no está del lado correcto de la historia» al permitir presuntamente que Rusia exporte diésel al mercado internacional. Ante estas declaraciones, el inquilino de la Casa Blanca insistió en que las negociaciones por parte de Ucrania deben ser asumidas por un interlocutor diferente.

«Zelenski no sabe de qué está hablando. Zelenski es un hombre que debería haber resuelto esta guerra hace mucho tiempo. Es hora de que alguien más negocie en nombre de Ucrania», sentenció el mandatario estadounidense.