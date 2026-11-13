TSJ acordó extradición de alias Dady Yanky

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) respalda el proceso de extradición planteado por el Estado venezolano ante Colombia, para que esa nación envíe a Freidian Andrés Camejo Guillén (30), alias Dady Yanki, acusado de asesinar a una adolescente de 17 años de edad.

Los hechos por los cuales Camejo Guillén está solicitado en Venezuela ocurrieron hace cinco años, tres meses, es decir, el 22 de agosto de 2021, en el sector El Garabatal, Barquisimeto (Lara), según se lee en la sentencia 492 del pasado 22 de octubre.

De acuerdo a las investigaciones, el sujeto se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en el sitio donde ocurrió el asesinato, en el cual igualmente reside. Y es así como alias Dady Yanki le propinó un tiro en la frente a la adolescente Paola del Carmen Morales Marquina, cuyo cadáver fue ingresado a la morgue del Hospital Central Universitario Doctor Antonio María Pineda, ubicado en Barquisimeto.

Los testigos ubicaron a Camejo Guillén en el lugar del hecho criminal, por lo cual la Fiscalía 20 de Lara solicitó orden de aprehensión contra el sujeto, la cual fue aprobada el 7 de octubre de 2021 por el Tribunal Primero de Control Estadal y Municipal del estado Lara.

Dicha orden no pudo ser materializada porque el sujeto huyó de Venezuela. Pero el 24 de julio pasado, la Oficina Central Nacional Bogotá de la Policía Internacional (Interpol), Colombia, informó a Venezuela que Camejo Guillén había sido capturado en Chipaque, noroeste del vecino país. Además de la Notificación Roja que pesa sobre el sujeto, las autoridades colombianas lo detuvieron por estar presuntamente implicado en el delito de hurto.

Tras conocerse oficialmente la detención, el Tribunal Primero de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control del estado Lara, dictó resolución decretando el inicio del proceso de extradición y, en consecuencia, remitió el expediente a la Sala Penal para que emitan el pronunciamiento final.

Los magistrados examinaron el asunto y acordaron declarar procedente la extradición de Camejo Guillen, toda vez que están reunidos los requisitos establecidos en tratados internacionales.

Uno de esos requisitos es que el delito por el cual se solicita al investigado, esté reflejado en el Acuerdo Bolivariano sobre Extradición, suscrito en el año 1911 por Venezuela, Colombia y otros países de la región. En ese sentido, los magistrados recordaron que Camejo Guillen está requerido por el delito de homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles, previsto en el artículo 406 del Código Penal.

La aludida norma establece una pena de 15 a 25 años de prisión. Pero en este caso, la víctima es una menor de edad, por lo cual constituye una circunstancia agravante para el procesado.

Al declarar procedente la extradición, la Sala Penal, en representación del Estado, se comprometió a cumplir las debidas garantías constitucionales en el juicio a desarrollarse contra Camejo Guillén.

Oswaldo Antonio Morales Alvarado, padre de la víctima fatal, grabó un video cuando se enteró de la detención de Camejo Guillen, solicitándole a las autoridades colombianas entregar el sujeto a la justicia venezolana.

‘’Necesito que la justicia colombiana haga la extradición’’, expresó Morales Alvarado, mecánico que labora en el Ministerio de Agricultura y Tierras. ‘’Desde hace tiempo estoy pidiendo justicia…hace seis años que no veo a mi hija, Freidian me le dio un tiro en la frente’’, acotó.

En otra interacción, Morales relató que el presunto asesino estaba cazando a Paola para ultimarla, tanto, que se montó en una mata para observarla cuando llegara. “Había una reunión entre ellos bebiendo y ella (Paola) va a llevarle un plato de comida a la mamá del asesino”, contó Morales. La madre del supuesto homicida era líder de calle y Paola trabajaba con ella en esas labores.