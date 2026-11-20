La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente la solicitud de extradición de Henderzon Adrián Villarroel Luque (El Patón), capturado en Colombia y quien tiene tres juicios pendientes en Venezuela, por homicidio, terrorismo, entre otros.

Esa decisión está reflejada en la sentencia 564 emitida el pasado 29 de octubre con la firma de las tres magistradas integrantes de la referida Sala: Carmen Marisela Castro, Grisell de los Ángeles López y Eulalia Coromoto Guerrero.

Alias El Patón formó parte de la estructura delincuencial Tren de Aragua, cuya plana mayor fue disuelta el 20 de septiembre de 2023 mediante una operación policial-militar que tomó el Centro Penitenciario de Aragua, ubicado en Tocorón. A raíz de ese procedimiento, integrantes del mando central del Tren de Aragua huyeron de Venezuela, entre ellos Villarroel Luque, quien fue capturado a comienzos de septiembre pasado en Manizales, Colombia.

Tras conocer de la detención de Villarroel Luque, el Ministerio Público activó el procedimiento para traerlo a Venezuela vía extradición, pedimento que el Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente, según se lee en la sentencia n.º 564. En esa sentencia se describen los tres juicios que le esperan en tribunales de Aragua a alias El Patón, los cuales están resumidos en igual número de solicitudes de extradición.

El primer expediente abierto contra el sujeto es por el asesinato de Yorlett Neirus Veliz Marrero, una líder de calle encargada de distribuir las bolsas Clap en el sector Gamarra, Villa de Cura (Aragua). Ese hecho ocurrió a las 2 am del 1.° de abril del año 2020 frente a la residencia de la mujer ubicada en la calle Santa Eduvigis de la mencionada población del estado Aragua. Al sitio llegó El Patón, acompañado de Richard José Espinal Quintero (El Coty), Daniel José Hernández (El Catire Gamarra) y Jorge Luis Páez Cordero (El Cucaracho), quienes presionaron a Yorlett para que les obsequiara unas bolsas Clap. Ella les explicó que debían censarse, respuesta que no les gustó a los delincuentes, la sacaron a la calle y la fusilaron entre todos.

La segunda solicitud de extradición descrita en la sentencia se refiere al hecho de que El Patón era uno de los proveedores de armas y municiones a la estructura Tren de Aragua, según expediente abierto el 6 de octubre de 2023.

Y la tercera solicitud de extradición planteada es por el asesinato del mayor Luis Gerardo López Ibarra, funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Ese homicidio ocurrió el 6 de noviembre de 2023, frente a la quinta Papito, urbanización Los Naranjos, El Hatillo (Miranda), dice la sentencia.

Los magistrados analizaron la solicitud en general y concluyeron que la misma reúne los requisitos para proseguir con el trámite de extradición.