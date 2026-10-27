TSJ confirmó sobreseimiento por un homicidio culposo

El Tribunal Supremo de Justicia, reunido en Sala Constitucional, declaró firme el sobreseimiento otorgado a favor de Ammar Mansour Saleh, quien originalmente fue acusado por homicidio culposo en perjuicio de tres víctimas fatales ocasionado durante un accidente vial. Tal decisión está contenida en la sentencia N.º 936, donde se narra que los hechos ocurrieron el 4 de diciembre de 2022 en la autopista Centro Occidental Cimarrón Andresote, sector Guayabo, municipio Veroes (Farriar), del estado Yaracuy.

En dicho siniestro vial murieron Yunior Enrique Galíndez, María Victoria Figueredo y Dilsaydy Rivero. Mientras que resultaron heridos Luis Abner Oropeza y Marilyn Loureiro. A raíz de ese hecho, el Ministerio Público solicitó abrir un juicio contra Mansour Saleh por homicidio culposo y lesiones culposas graves, según escrito acusatorio presentado el 28 de julio de 2023.

Tres meses después, concretamente el 10 de octubre de 2023, el Tribunal 2° de Control de Yaracuy celebró la audiencia preliminar, en la cual decretó el sobreseimiento provisional de la causa y otorgó un lapso de 30 días a Fiscalía para que corrija la acusación.

A los 10 días de tomada esa decisión, la Sala Penal del TSJ ordenó radicar el expediente en Caracas. La defensa de Mansour Saleh adujo que “el lamentable hecho de tránsito no puede ser atribuido a mi defendido, recayendo la responsabilidad del resultado en un hecho propio de la víctima”. Basado en ese dicho, la Fiscalía 21ª de Caracas solicitó sobreseer al investigado. Paralelo a ello, familiares de las víctimas pidieron enjuiciar a Mansour Saleh.

Ambos planteamientos fueron analizados en la audiencia preliminar del 19 de julio de 2024 ante el Tribunal 19.° de Control de Caracas, cuya titular desechó ordenar un juicio contra el investigado por “insuficiencia de elementos probatorios’’ y, en consecuencia, decretó el sobreseimiento.

Tal decisión fue avalada el 8 de noviembre de 2024 por la Corte de Apelaciones de Caracas. Ese sobreseimiento fue anulado de oficio por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia el 4 de abril de 2025, sentencia 152, tras considerar que al momento de ser decretado, el Tribunal 19° de Control no cumplió con las formalidades establecidas en la ley.

La defensa del investigado solicitó a la Sala Constitucional que revise esa sentencia de la Sala Penal porque la misma “somete nuevamente a mi defendido a las vicisitudes de un proceso penal que, per se, resulta lesivo para sus derechos fundamentales’’.

Al analizar tal petición, la Sala Constitucional concluyó que la decisión del Tribunal 19.° de Control de Caracas que decretó el sobreseimiento al investigado se tomó con una “motivación lógica y jurídica analizando las diversas exposiciones planteadas por las partes durante el proceso, llevando a la juzgadora a que el hecho (accidente vial) fue generado por la propia víctima”.

En consecuencia, declararon nula esa sentencia 152 de la Sala Penal.

Al validar el sobreseimiento, la Sala Constitucional ordenó el cese de cualquier restricción de libertad que pesara sobre Mansour Saleh. l