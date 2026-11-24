La Comisión Europea inició este lunes una investigación antimonopolio formal contra Coca-Cola Europacific Partners tras detectar posibles maniobras para restringir el comercio transfronterizo de refrescos carbonatados y bebidas deportivas. Con esta ofensiva legal, el bloque comunitario busca frenar el presunto abuso de posición dominante que la gigante embotelladora ejerce en el mercado europeo.

El expediente sancionador examinará si la corporación, con sede en el Reino Unido, condicionó descuentos a sus compradores mayoristas para impedir que revendieran sus productos en otros países de la Unión Europea (UE).

Asimismo, las autoridades comunitarias verificarán si la firma alteró intencionalmente los tamaños de sus envases entre distintas naciones para bloquear el flujo libre de mercancías. Las pesquisas también apuntan a presuntos incentivos entregados a comerciantes minoristas con el objetivo de frenar las importaciones de refrescos carbonatados hacia España.

Este despliegue regulatorio sucede a las inspecciones sorpresivas que los funcionarios europeos ejecutaron en las instalaciones de la compañía en varios Estados miembros durante marzo de 2025.

Bloqueo comercial y perjuicio directo a los consumidores

La investigación profundizará en las presiones ejercidas contra grandes cadenas de supermercados y clientes mayoristas para obligarlos a negociar contratos de compra país por país. De este modo, la embotelladora bloqueó la posibilidad de firmar acuerdos comerciales únicos que abarcaran múltiples mercados simultáneamente, fragmentando artificialmente el espacio económico europeo.

Al respecto, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, advirtió que estas barreras impiden a los minoristas obtener mejores condiciones de compra y trasladan el costo directamente al ciudadano.

Como consecuencia de estas prácticas monopolísticas, los consumidores enfrentan precios inflados y una oferta reducida en los anaqueles. El organismo europeo otorgará máxima prioridad a este litigio debido al peso estratégico de la empresa investigada.

Coca-Cola Europacific Partners controla la distribución mayoritaria de refrescos carbonatados en Alemania, Bélgica, España, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia, por lo que comprobar estas infracciones acarreará severas sanciones bajo las leyes de competencia de la UE.