El encuentro electoral a cuatro de cara a los comicios de este domingo 29N ha dejado definidos los dos bloques que disputan el Ejecutivo. Por un lado, el actual Gobierno de coalición representado por Pedro Sánchez (PSOE) y Ada Colau (Frente Amplio), y por otro, los líderes de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox).

Durante el debate, Sánchez y Colau mostraron cercanía y coordinación argumental, tratándose por sus nombres de pila y uniendo esfuerzos para defender la continuidad de las políticas sociales.

En contraste, Feijóo y Abascal evitaron el contacto directo, optando por presentar sus proyectos en solitario y centrar sus intervenciones en cuestionar la gestión de los últimos ocho años del Ejecutivo.

Las propuestas de Sánchez: blindaje social y freno a los recortes

De cara a la cita con las urnas del domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, centró su mensaje en la protección del Estado del bienestar y la continuidad de los avances sociales.

Sánchez instó a los ciudadanos a respaldar un proyecto de progreso para evitar lo que calificó como políticas de «involución», advirtiendo contra los recortes («tijeras y motosierra») en los servicios públicos que atribuye a una eventual coalición de derechas.

Bajo el lema «Todo al rojo por un futuro mejor», el líder socialista pidió «llenar las urnas de votos» para garantizar que España no dé «ni un paso atrás» en derechos y conquistas sociales.

En sintonía con el presidente, Ada Colau comprometió su presencia en las instituciones para trasladar el «mandato de las calles» y frenar las corrientes reaccionarias, apelando especialmente al voto femenino para proteger las políticas de igualdad.

Dos estrategias distintas en la derecha: gestión frente a prioridad nacional

Aunque comparten el objetivo de desalojar a Sánchez de la Moncloa, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal evidenciaron diferencias notables tanto en el tono como en el fondo de sus propuestas y posicionamientos.

Uno de los puntos de mayor fricción ocurrió cuando Colau instó a los candidatos a condenar explícitamente la violencia machista. Mientras Sánchez y Feijóo se sumaron de inmediato a la condena, Abascal eludió pronunciarse al respecto, afirmando que no acepta «órdenes de nadie». Este hecho fue señalado por Sánchez y Colau como una contradicción de base entre ambos líderes.

El candidato del PP basó su oferta electoral en la «decencia y gestión», pidiendo a los ciudadanos votar «con memoria» frente a lo que describió como una campaña del miedo por parte del Gobierno. Como compromiso personal de regeneración, Feijóo anunció que dimitirá, dejará su acta de diputado y renunciará al aforamiento si no logra presidir el Ejecutivo, retando a Sánchez a asumir el mismo compromiso.

Por su parte, el líder de Vox planteó un programa centrado en la seguridad y el control fronterizo. Abascal solicitó el apoyo electoral para frenar la «invasión migratoria», defender las fronteras y establecer la «prioridad nacional» en el acceso a las ayudas sociales, argumentando que estas medidas son necesarias para garantizar la seguridad en los barrios y la libertad ciudadana.

Mínimos consensos tras dos horas de confrontación

A diferencia del cara a cara celebrado la semana anterior entre Sánchez y Feijóo, el formato a cuatro estuvo marcado por un mayor nivel de tensión e interrupciones.

Tras dos horas de intenso intercambio programático, los cuatro aspirantes únicamente coincidieron en respaldar que la final del Mundial de fútbol se celebre en España y en felicitar al español Pablo Hernández de Cos por su designación al frente del Banco Central Europeo.