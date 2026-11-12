Un romance extramatrimonial y supuesto espionaje motivaron renuncia del CEO de Nvidia

El cofundador de Nvidia, Jensen Huang, presentó este jueves su renuncia con efecto inmediato a los cargos de presidente, consejero delegado (CEO) y miembro de la junta directiva del gigante tecnológico estadounidense.

La compañía designó de manera instantánea a su actual directora financiera, Colette Kress, como directora ejecutiva interina, y nombró a Harvey C. Jones como el primer presidente del consejo de administración en la historia de la empresa.

La salida de Huang, de 63 años, ocurre en el punto más crítico de una grave tormenta reputacional que sacude a la tecnológica. El escándalo estalló tras revelarse la relación extramatrimonial del ejecutivo con la empresaria Alice Huang, a quien la comunidad y los servicios de inteligencia de Estados Unidos señalan como presunta agente y espía al servicio de China.

Ante la gravedad de las filtraciones sobre posible espionaje corporativo e inteligencia extranjera, la junta directiva actuó con celeridad y contrató al prestigioso bufete de abogados Wachtell Lipton para encabezar una investigación interna exhaustiva sobre el caso y evaluar posibles riesgos de seguridad.

La presión resultó insostenible para el cofundador de la firma, quien el pasado domingo ofreció disculpas públicas admitiendo haber sido «infiel» a su esposa. Pese a este intento por contener el daño personal y corporativo, la dimensión geopolítica y de seguridad nacional del vínculo forzó su dimisión definitiva este jueves, cerrando un ciclo de 33 años al frente de la compañía que ayudó a fundar.

Sucesión inmediata y reestructuración en la cúpula

Para garantizar la continuidad operativa sin contratiempos, la junta directiva activó un plan de sucesión inmediato y anunció que comenzará sin demora la búsqueda de un consejero delegado permanente. En el comunicado oficial difundido hoy, el directorio agradeció a Huang sus «inconmensurables contribuciones» durante más de tres décadas de liderazgo.

Colette Kress asume el timón de Nvidia de forma interina mientras conserva sus funciones actuales como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, puesto que ocupa desde septiembre de 2013.

Kress aporta a esta transición una sólida experiencia ejecutiva, respaldada por una trayectoria previa de casi 25 años en gigantes del sector como Cisco y Microsoft.

De forma paralela, la compañía transformó su gobernanza corporativa al nombrar a Harvey C. Jones, exconsejero delegado y expresidente ejecutivo de Synopsys, como presidente de la junta directiva, una figura que hasta la fecha no existía en la estructura de Nvidia. «Colette lideró junto a nosotros a Nvidia durante un período de crecimiento extraordinario y posee un profundo conocimiento de nuestro negocio, clientes, operaciones y posición financiera», destacó Jones en el documento oficial.

Impacto en Wall Street y calendario financiero

La noticia de la dimisión y las implicaciones de seguridad detrás de la salida de Huang provocaron un fuerte sacudón en los mercados financieros. Las acciones de Nvidia registraron un desplome del 12 % durante las operaciones previas a la apertura de Wall Street, reflejando la incertidumbre de los inversionistas ante el abrupto vacío de liderazgo y las investigaciones en curso.

A pesar de la volatilidad bursátil y los cambios en la alta dirección, la tecnológica envió un mensaje de estabilidad operativa al mercado.

Nvidia confirmó que mantiene intacto su calendario corporativo y presentará sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2027 el próximo martes 17 de noviembre, tras el cierre de la jornada en Wall Street.