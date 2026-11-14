Una inteligencia artificial eligió la terapia y operó el cerebro de un ratón vivo

Una empresa de biotecnología de San Francisco entregó a un agente de inteligencia artificial algo que hasta ahora solo hacían las personas: decidir un tratamiento y aplicarlo dentro del cerebro de un animal vivo.

La compañía, Exin Therapeutics, trabaja en medicamentos contra la epilepsia y las enfermedades neurodegenerativas. Su director ejecutivo y cofundador, Gabriel Ocana-Santero, contó el experimento en la red social X y el caso fue recogido por la prensa especializada a finales de octubre.

Al sistema le dieron tres cosas: un ratón con epilepsia, una lista de 19 posibles terapias génicas y el control de un equipo quirúrgico motorizado, equipado con cámaras. La única consigna fue reducir las convulsiones del animal. Todo lo demás —qué tratamiento usar, en qué parte del cerebro aplicarlo y cómo hacerlo— quedó en manos del agente.

El modelo más potente dijo que no

El primer intento no llegó al quirófano. El equipo empezó con Claude Opus 5.5, el modelo más capaz de la empresa Anthropic, pero este se negó a guiar la aguja hacia el cerebro del roedor. Según el relato de la compañía, el propio programa advirtió que podía detenerse a mitad del procedimiento y poner en peligro al animal.

Probaron entonces con Claude Opus 5. Ese modelo completó un ensayo en seco, con agua y papel milimetrado, pero se detuvo ante el animal real: razonó que empezar algo que quizá no pudiera terminar, con un animal anestesiado, era peor que no empezar.

La tercera opción fue Claude Sonnet 5, un modelo de uso más cotidiano. Ese sí aceptó hacer toda la operación.

Una vez al mando, el agente estudió cómo se producen las convulsiones en ese modelo de ratón y escogió una terapia destinada a reforzar una señal que calma la actividad cerebral. También eligió la zona del cerebro donde, según los estudios científicos, nacen ese tipo de crisis, y descartó otra alternativa porque ya había fallado en una investigación anterior.

Con tres artículos científicos como referencia, calculó por sí mismo las coordenadas de la inyección. Decidió además el volumen —250 nanolitros—, la velocidad y los tiempos de espera, y movió los brazos estereotáxicos del equipo, el marco motorizado que mantiene la aguja fija en tres dimensiones.

Durante el procedimiento, el agente hizo 32 observaciones con la cámara del equipo, entre ellas verificar si había sangrado en el punto de entrada.

No todo lo hizo la máquina. Un cirujano veterinario realizó la craneotomía, la apertura del cráneo, una tarea que el agente todavía no tiene permitido ejecutar. El veterinario aprobó cada paso irreversible y mantuvo en la mano un interruptor físico de emergencia capaz de cortar la energía de todos los motores. El agente tampoco podía modificar el código del equipo quirúrgico.

Lo que no salió según lo planeado ocurrió tras una desconexión. Al retomar, el agente detectó que su cálculo ubicaba la aguja a 34 milímetros en un eje donde el equipo solo alcanza 30, y se negó a continuar. El equipo reinició la referencia, el resultado fue el mismo y el agente volvió a negarse, con un mensaje que venía a decir que no lo intentaría de nuevo.

Tenía razón: unos movimientos manuales realizados durante una pausa anterior habían desajustado el control del equipo. Las versiones sobre cómo se resolvió el problema no coinciden: una fuente señala que un investigador corrigió el código a mano, mientras que Wired indica que lo hizo otro agente, al que no le dijeron que había una cirugía en curso. En cualquier caso, el percance alargó la intervención: una operación de este tipo dura unos 45 minutos y esta se extendió algo más de una hora.

Lo que todavía no se sabe

El ratón se está recuperando bien, según la empresa. Pero lo esencial sigue sin respuesta: aún no hay datos sobre si la terapia redujo las convulsiones. El equipo espera a que el tratamiento haga efecto para medir los resultados.

También hay que poner el caso en su justa medida. Se trata de un solo animal, y el experimento fue contado por la propia empresa en redes sociales, sin un artículo científico revisado por pares que lo respalde. El director ejecutivo ha prometido un informe completo y el equipo prevé publicar un informe técnico.

Exin Therapeutics planea probar otros modelos de inteligencia artificial, entre ellos Grok, de xAI, para comparar su desempeño. También trabaja en craneotomías controladas por agentes, aunque quiere asegurarse de que sean seguras antes de probar una en un animal vivo.

Sobre la posibilidad de que un agente opere un cerebro humano, Ocana-Santero fue claro: la supervisión humana sigue siendo indispensable y eso todavía está muy lejos.