Unidad TZ-04 aportará 150 megavatios al SEN

Se inició la recuperación de la unidad termogeneradora TZ-04, del Complejo Termoeléctrico Rafael Urdaneta (Termozulia), cuyas obras se encuentran en fase final de ejecución para incorporar 150 megavatios adicionales al sistema eléctrico nacional.

A finales del mes de septiembre, una falla en el sistema eléctrico nacional provocó que esta unidad y la TZ-01 se desconectaran como medidas de protección ante las altas temperaturas alcanzadas.

Este miércoles, el gobernador Luis Caldera y el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, realizaron

un recorrido por las instalaciones para verificar el avance de los trabajos.

​El vicepresidente sectorial detalló que estas acciones responden a una articulación permanente entre el Gobierno nacional y el ejecutivo regional a través del Estado Mayor de los Servicios Públicos.

El gobernador Caldera explicó que esta ruta de recuperación data del inicio de los proyectos planteados tras la visita de la presidenta Delcy Rodríguez el pasado 19 de abril en el teatro Baralt de Maracaibo, cuando se gestionaron recursos, contrataciones y la logística internacional para la adquisición de repuestos.

​El mandatario zuliano subrayó que las labores no solo se enfocan en la central termoeléctrica al intervenir la unidad TZ-04 y la Rafael Urdaneta Nº 6, abarcan la sustitución de transformadores, rehabilitación de subestaciones y atención inmediata de reclamos y eventos eléctricos en la entidad.

Las autoridades reiteraron que el operativo continuará hasta equilibrar la demanda con la oferta de generación eléctrica.