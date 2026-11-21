La Universidad de las Comunas (Unacom) firmó un convenio interinstitucional con las Escuelas de Medicina Tradicional China, Ren Yin y Ren Zheng, para fortalecer la salud comunitaria.

La firma del convenio estuvo encabezada por el rector de la Unacom, Jorge Arreaza, y representantes de las escuelas de Medicina China.

«Este acuerdo fortalece la cooperación y el intercambio de saberes, promoviendo la integración de conocimientos en favor de la salud y el bienestar del pueblo», refiere la publicación de la cartera de comunas en sus redes sociales.

Con esta alianza, se busca impulsar la formación, la investigación y la aplicación de terapias complementarias en las comunidades, acercando alternativas preventivas y de atención integral a las familias venezolanas.