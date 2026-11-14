Vacuna rusa contra el cáncer logra remisión en primer paciente

El primer paciente que recibió la vacuna rusa personalizada contra el cáncer se encuentra en remisión completa desde hace cuatro meses, según informó el director científico del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Moscú, Alexánder Guíntsburg, al medio Gazeta.ru.

Los exámenes médicos más recientes confirmaron la desaparición de la metástasis y la ausencia de nuevos tumores. El fármaco emplea tecnología de ARN mensajero diseñada según el perfil genético de cada tumor para entrenar al sistema inmunitario en la detección y destrucción de células malignas.

El paciente permanecerá bajo supervisión médica durante los próximos tres años para verificar la estabilidad de la remisión, vigilar posibles recaídas y evaluar la respuesta del organismo a largo plazo.

Avances clínicos y otros desarrollos en Rusia

Guíntsburg detalló que seis personas han recibido el tratamiento hasta la fecha. El segundo paciente cumple la mitad del esquema de 10 inyecciones sin presentar fiebre leve, y los especialistas prevén atender a 20 personas antes de finalizar el año, pues aseguran que “lo tenemos todo para ello”.

El medicamento, denominado NeoOncovac y destinado a tratar el melanoma, fue creado junto al Centro Nacional de Investigación Médica de Oncología Blojin. Los ciudadanos rusos acceden de forma gratuita a esta terapia mediante el seguro médico obligatorio.

De forma paralela, instituciones científicas rusas desarrollan vacunas peptídicas, como Oncopept para el cáncer colorrectal, y fármacos basados en virus oncolíticos, entre ellos EnteroMix. Desde el Ministerio de Salud de Rusia indicaron que la inteligencia artificial facilita la búsqueda de mutaciones genómicas para diseñar estas terapias.