Van 71 marcapasos colocados de forma gratuita por el sistema público de salud

El Ministerio del Poder Popular para la Salud (Minsalud) y la Gobernación del estado Zulia suman hasta la fecha 71 cirugías de implantación de marcapasos en el Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (Sahum). Esta iniciativa, desarrollada a través del Plan Salud y Vida y el Plan Quirúrgico Nacional, garantiza atención médica de alta especialidad sin costo para pacientes con trastornos del ritmo cardíaco, de acuerdo con un reporte del Ejecutivo regional.

Las intervenciones incluyen la colocación de dispositivos unicamerales y bicamerales con modalidades de estimulación como DDD y DDDR a pacientes seleccionados a través de la evaluación de un equipo médico y según la condición clínica de cada persona.

El programa responde a las solicitudes realizadas por los beneficiados mediante la aplicación VenApp, bajo las políticas de la presidenta Delcy Rodríguez y el Plan Cayapa de la Salud impulsado por el gobernador Luis Caldera.

La Autoridad Única de Salud, Luz Mely Caldera, detalló el avance del programa institucional: «Esta semana implantamos siete nuevos marcapasos en el Hospital Universitario de Maracaibo, sumando ya 55 pacientes atendidos a través de la VenApp, para consolidar un total de 71 resoluciones quirúrgicas en el estado Zulia. Garantizamos una mejor calidad de vida para nuestros pacientes con una atención médica gratuita, eficiente y humana.»

Por su parte, la Dra. Oneida Osorio Muñoz, directora general del Sahum, resaltó la respuesta que brinda el centro asistencial ante patologías severas como bloqueos auriculoventriculares y arritmias que requieren marcapasos endocárdicos.

«Con estos procedimientos damos calidad de vida a cada uno de estos pacientes. Nos sentimos contentos y agradecidos por esta gran labor que estamos haciendo de la mano de la presidenta Delcy Rodríguez, del ministro de Salud Carlos Alvarado y del gobernador Luis Caldera”, comentó.

Esta jornada aprovecha la capacidad instalada y el personal especializado del Sahum, integrándose además con las acciones del Plan Corazón Zuliano para fortalecer la red asistencial y la atención cardiovascular en la entidad.