Van cien postulados al Poder Judicial

Hasta este jueves 29 de octubre, un total de 100 profesionales se habían postulado para ocupar cargos dentro del Poder Judicial, informó el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional.

Del total acumulado, 83 aspirantes optan a cargos de magistrados, 13 a la Inspectoría de Tribunales y cuatro a la Dirección de la Escuela Nacional de la Magistratura. En la jornada del jueves se recibieron 36 postulaciones: 31 para magistrados, cuatro para inspectores y una para director, reseñó la Agencia Venezolana de Noticias.

La convocatoria pública comenzó el miércoles 28 de octubre y se extenderá hasta el próximo 11 de noviembre. Está dirigida a profesionales del derecho interesados en participar en la renovación de estas instancias.

Entre los requisitos se encuentran poseer nacionalidad venezolana por nacimiento, sin otra nacionalidad, contar con una conducta ética y moral intachable y tener título de especialización, maestría o doctorado en ciencias jurídicas. Asimismo, los aspirantes deben estar en plena capacidad mental, no registrar condenas penales ni sanciones administrativas firmes y renunciar a cualquier militancia política.

Los interesados deben consignar sus expedientes con la documentación exigida y una carta de postulación.