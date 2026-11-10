Vandalizan preescolar Antonio José de Sucre de la parroquia El Valle

Sujetos aún por identificar han violentado en tres ocasiones el Preescolar Antonio José de Sucre, ubicado en el Conjunto Residencial Don Pedro, avenida Intercomunal de El Valle, Caracas.

Francis Carolina Bello, una de las voceras comunales, explicó que la madrugada del pasado miércoles 4 de noviembre, delincuentes irrumpieron dentro del establecimiento educativo, violentaron la puerta del depósito y sustrajeron materiales que habían sido otorgados al conjunto residencial por el Gobierno, a través del método de consulta popular. ‘»Había material que estaba destinado para refaccionar la cancha del urbanismo’», explicó Bello, quien agregó que ya fue interpuesta una denuncia ante el Cicpc.

El jueves 5 de noviembre pasado fue la segunda incursión de los delincuentes, quienes, en esa ocasión, sustrajeron materiales existentes en algunas aulas del preescolar.

Y el lunes pasado fue la tercera arremetida de los delincuentes contra el preescolar Antonio José de Sucre, informó Bello. «Se llevaron una puerta, ventiladores, peluches de los niños y otros materiales escolares’», detalló la vocera comunal. «Todo esto se lo hemos venido notificando al Cicpc», acotó Bello.