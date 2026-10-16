Varios heridos por tiroteo en escuela primaria de Oregon, EEUU

Un nuevo episodio de violencia armada sacudió este jueves a Estados Unidos, luego de que un sujeto abriera fuego en las instalaciones de la escuela primaria Silver Rail, en la localidad de Bend, estado de Oregón.

El hecho dejó un saldo preliminar de varias personas heridas —entre ellas varios niños— y reavivó la consternación en un país azotado de manera recurrente por este tipo de tragedias en centros educativos y espacios públicos.

Informes preliminares difundidos por cadenas de noticias citando fuentes policiales refieren la muerte de cuatro personas, entre ellas tres menores de edad y un adulto. Las autoridades locales mantienen las investigaciones en curso para precisar el número definitivo de víctimas y el estado de gravedad de los trasladados a centros de salud.

Ataque directo en un centro educativo de educación primaria

La Policía de Bend, ciudad de aproximadamente 100 mil habitantes, precisó que las alertas se activaron alrededor de la una de la tarde tras recibir llamadas que denunciaban a un desconocido disparando contra un vehículo frente al plantel escolar.

Al llegar al sitio, las comisiones policiales localizaron al sospechoso sin vida, presuntamente neutralizado por un ciudadano que se encontraba en el lugar.

La vocera del Departamento de Policía local, Sheila Miller, confirmó que la escuela atiende a una población de cerca de 450 estudiantes de entre 5 y 11 años de edad. Los cuerpos de seguridad desplegaron un cerco de investigación para determinar la identidad del agresor y las circunstancias exactas en las que fue abatido.

La epidemia de armas de fuego vuelve a golpear a la sociedad estadounidense

Este trágico suceso se suma a la incesante ola de tiroteos masivos que afecta cotidianamente a Estados Unidos, una nación atrapada en un debate permanente sobre la proliferación y el fácil acceso a las armas de fuego.

La recurrencia con la que se registran estos ataques en escuelas primarias y secundarias expone la vulnerabilidad de las instituciones escolares ante un problema estructural que no encuentra freno legislativo ni institucional.

La reiterada ocurrencia de estos eventos trágicos mantiene en constante luto e incertidumbre a las familias estadounidenses, mientras los organismos defensores de derechos humanos e instituciones comunitarias insisten en la urgencia de regular el porte de armas para evitar que los centros educativos continúen convertidos en escenarios de violencia desmedida.