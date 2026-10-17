Varios incendios afectan viviendas y motivan evacuación en el sur de California

Una cadena de incendios forestales de rápida propagación azotó este viernes el sur de California, destruyendo viviendas y obligando a la evacuación urgente de cientos de residentes en los condados de Orange y Los Ángeles.

El Departamento de Bomberos de California (CalFire), en coordinación con equipos locales, mantiene un despliegue de emergencia para contener los frentes activos en un contexto meteorológico de extremo peligro.

El foco principal de preocupación se concentra en el incendio Norte, originado en el condado de Orange. En cuestión de horas, las llamas abrasaron cerca de 185 hectáreas y destruyeron al menos cuatro residencias en las zonas de San Clemente y San Juan Capistrano, obligando a las autoridades a emitir órdenes de desalojo inmediato.

Avance de los fuegos y respuesta en Malibú

En la ciudad costera de Malibú, más de 400 efectivos combaten el incendio Bryson, activo desde el jueves. Aunque los equipos de rescate lograron contener un 17 % de su perímetro tras devorar casi 60 hectáreas, la proximidad de las llamas a zonas pobladas mantiene en alerta a toda la región.

La severidad de este brote evoca el recuerdo de la devastadora ola de incendios que asoló el condado de Los Ángeles en enero de 2025. Aquel desastre, que tardó más de tres semanas en controlarse, dejó un trágico balance de 31 víctimas mortales, 150.000 evacuados y más de 16.000 estructuras destruidas, consolidándose como uno de los eventos climáticos más costosos en la historia de los Estados Unidos.

Medidas de seguridad y protocolos de emergencia activados

Ante la virulencia del fuego y la amenaza a las comunidades, las autoridades estatales y locales establecieron un plan integral de mitigación y protección ciudadana.

CalFire y las fuerzas de seguridad establecieron perímetros de exclusión en San Clemente, San Juan Capistrano y sectores vulnerables de Malibú, instando a la población a abandonar sus hogares sin demoras.

Para evitar que la caída de tendidos promueva nuevos focos, las empresas de servicios públicos suspendieron el suministro eléctrico de manera preventiva, dejando a miles de usuarios a la espera de la estabilización del entorno.

Más de 400 brigadistas, apoyados por unidades aéreas y autobombas, trabajan en turnos continuos para frenar el avance de las llamas y proteger la infraestructura crítica.

Red Clamorosa y organismos de asistencia abrieron centros de acogida equipados para recibir a las familias desplazadas y brindarles atención médica y suministros de primera necesidad.

Vientos de Santa Ana y calor inusual complican las labores

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por condiciones climáticas extremas, previendo ráfagas procedentes de los vientos de Santa Ana superiores a los 64 kilómetros por hora. Estas condiciones, sumadas a una ola de calor inusual para la temporada y niveles mínimos de humedad relativa, mantendrán el riesgo en niveles críticos hasta el sábado.

Las autoridades piden a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales de CalFire, respetar estrictamente los bloqueos de carreteras y tener preparadas mochilas de emergencia en caso de que las órdenes de evacuación se extiendan a nuevas zonas residenciales.