El sionismo presenta una cara radical y otra sutilmente moderada para estas elecciones
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Vaticinan empate técnico en elecciones de Israel marcadas por posturas distintas

Por un lado, Eisenkot promete unir a los israelíes tras años de inestabilidad, mientras que Netanyahu promete más guerra, muerte y destrucción

Randolph Borges

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Las encuestas proyectan una paridad absoluta entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y su principal contendiente, el exjefe del Ejército Gadi Eisenkot, a dos días de las elecciones legislativas del martes.

Las proyecciones no asignan ventaja clara a ninguno de los aspirantes tras el cierre de los sondeos de opinión. El escenario político refleja una sociedad dividida ante la renovación de la jefatura de Gobierno.

La contienda enfrenta a dos proyectos opuestos para el futuro de la nación. Eisenkot, líder del partido centro-liberal Yashar, enfoca su propuesta en superar las fisuras internas y restaurar la cohesión social. Por su parte, Netanyahu centra su estrategia en la confrontación militar y el control territorial, respaldado por una retórica bélica constante.

La propuesta de reconciliación frente a la continuidad bélica

Eisenkot promete sanar las fracturas sociales ocasionadas por el prolongado mandato de Netanyahu y apela a una conducción de reconciliación nacional. El aspirante de Yashar asegura que gobernará para todos los ciudadanos, al margen de su preferencia electoral, y se compromete a constituir una comisión estatal que investigue las fallas de seguridad asociadas al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

La franqueza y cercanía del exmilitar generan confianza entre votantes que buscan estabilidad y unidad tras períodos de intensa polarización. En contraste, Netanyahu basa su campaña en la promesa de mantener la ofensiva militar y profundizar las acciones de fuerza contra Irán y el entorno regional.

El líder del Likud cuenta con el respaldo explícito del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien llamó a votar por el actual primer ministro para concluir las operaciones en curso. El mandatario estadounidense calificó a Netanyahu como un líder de guerra fundamental para asegurar victorias conjuntas.

Retórica defensiva y acusaciones en la recta final

El discurso de Netanyahu descalifica la capacidad de mando de su oponente y advierte sobre el supuesto riesgo de creación de un Estado palestino. El primer ministro tilda a Eisenkot de débil ante la República Islámica e insiste en que solo su gestión garantiza la neutralización del programa nuclear iraní.

La campaña del Likud apela al electorado conservador con el dilema entre su continuidad en el poder o el avance de las aspiraciones territoriales palestinas. Eisenkot insiste en que la seguridad nacional exige decir la verdad, asumir la responsabilidad por los fracasos de inteligencia y reconstruir la confianza institucional.

Frente a la estrategia del miedo impulsada desde el Gobierno saliente, el candidato opositor plantea un cambio de liderazgo centrado en la responsabilidad política, la recuperación económica y el fin de la retórica divisiva.

FUENTEAP

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