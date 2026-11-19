El embajador y delegado permanente ante la Unesco, Ernesto Villegas Poljak, intervino en la 35.ª sesión del Consejo Intergubernamental del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC), reunido en París, donde planteó que Venezuela actualmente trabaja en nuevas oportunidades mediante la diplomacia y el diálogo con amplios sectores, incluidos los actores de la comunicación.

El diplomático enumeró las iniciativas adelantadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, desde finales de enero, cuando creó el Programa para la Paz y Convivencia Democrática, del cual Villegas fue coordinador en sus primeros 100 días de actividades, periodo en el que “una mesa de comunicación de este programa reabrió el diálogo entre comunicadores de distintos medios y corrientes políticas, tras 20 años de incomunicación entre ellos”, refiere nota de la Cancillería.

“El programa también impulsó iniciativas como la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, el fin de medidas judiciales sobre comunicadores, la eliminación de obstáculos para medios digitales y la reafirmación del carácter técnico del ente regulador”, expuso Villegas, en alusión a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Asimismo, Villegas destacó que en septiembre pasado “una Mesa Técnica para la Libertad de Expresión, Pluralidad del Pensamiento y Derecho a la Información fue instalada, al más alto nivel, entre actores del Gobierno y de la oposición”.

Clave: la formación de periodistas

“Venimos de una larga confrontación, durante la cual se confundieron los roles de los partidos políticos y los medios de comunicación, lo cual perjudicó al periodismo y, sobre todo, a los ciudadanos”, afirmó el delegado permanente venezolano.

Ante esa realidad, planteó que “es clave la formación de los periodistas y comunicadores en general”, una de las líneas de acción del PIDC.

«Hoy lo viral —advirtió Villegas— es más apreciado que lo veraz. «Xenofobia, racismo, estereotipos y desinformación se expanden cada segundo. Los ciudadanos quedan atrapados por burbujas de algoritmos que refuerzan la lógica del endogrupo, dificultando el pensamiento complejo y la empatía entre distintos grupos humanos”.

Al respecto, reivindicó los aportes del Informe MacBride, suscrito por la Comisión Internacional de la Unesco para el Estudio de los Problemas de la Comunicación en 1980.

“Los jóvenes, que son prioridad de la Unesco, tienen derecho a conocer esa investigación, donde abundan claves sobre su presente y su futuro”, reflexionó Villegas Poljak.

El embajador venezolano también abogó por preservar la independencia del PIDC frente a los conflictos mundiales, requiriendo que las autoridades de la Unesco valoren especialmente aquellos informes que son aportados por los Estados miembros.

En ese sentido, Villegas informó que Venezuela remitió una nota verbal a la Unesco sobre los dos casos pendientes por resolución con los que el país aparece mencionado en el informe del director general de la organización sobre impunidad en casos de asesinato de periodistas, registrados en los años 2011 y 2020.