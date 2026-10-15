Venezuela articula apoyo con Panamá tras terremoto que afectó más de 3.600 viviendas

La delegación venezolana articuló estrategias conjuntas con las autoridades de Panamá para atender a las familias afectadas por el terremoto del pasado viernes 9 de octubre, que ha dejado más de 3.600 viviendas afectadas.

Desde el Centro Nacional de Operaciones de Emergencia de Panamá, el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, destacó la coordinación entre ambos países para fortalecer la atención a los afectados y evaluar los mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia.

En un material audiovisual, difundido en sus redes sociales, indicó que, junto al ministro del Poder Popular para Transporte, Francisco Garcés, y el director del centro, René García, revisó el balance de la situación nacional y las labores de asistencia que desarrolla la delegación venezolana en los sectores afectados por el movimiento sísmico.

«Estamos revisando todo el sistema, todo lo que tiene que ver con el apoyo que está la delegación venezolana ahorita, que se encuentra en los diferentes puntos y sectores que fueron afectados por el terremoto», señaló.

Resaltó las acciones emprendidas por el Gobierno panameño para atender a las familias damnificadas y reiteró que la cooperación venezolana se desarrolla en cumplimiento de las instrucciones de la presidenta de Venezuela, doctora Adelcia Rodríguez, y en coordinación con las autoridades de Panamá.

Por su parte, René García detalló que, hasta la fecha, se tienen registradas aproximadamente 3.600 casas afectadas y precisó que las labores se desarrollan de manera conjunta entre los organismos de seguridad, las instituciones de respuesta ante emergencias y otras entidades gubernamentales, con el propósito de atender las necesidades de los ciudadanos afectados.

Agradeció la disposición de Venezuela para compartir sus conocimientos y capacidades en materia de atención de emergencias, a partir de la experiencia adquirida tras el sismo ocurrido en territorio venezolano.

La coordinación entre ambos países busca fortalecer la respuesta ante la emergencia y sumar capacidades técnicas y operativas para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto.