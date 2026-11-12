Venezuela avanza en la renovación de sus relaciones diplomáticas con la Unión Europea

El embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la Unión Europea, Raúl Li Causi, presentó las Copias de Estilo de sus Cartas Credenciales ante el jefe de Protocolo del Servicio Europeo de Acción Exterior (Seae), Vadim Lucenko, dando un nuevo paso hacia la normalización y el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre las partes, refiere nota de la cancillería.

Durante el encuentro, Lucenko expresó su satisfacción por el inicio de una nueva etapa en las relaciones con Venezuela, destacando el interés de las instituciones europeas en avanzar en el diálogo y la cooperación tras un período de dificultades.

El embajador Li Causi reafirmó la voluntad del Gobierno bolivariano —encabezado por la presidenta Delcy Rodríguez— de fortalecer los vínculos con la Unión Europea sobre la base del respeto mutuo y la soberanía, así como de la cooperación política, económica y comercial.

Este avance se suma a la reciente acreditación del embajador de la Unión Europea en Caracas, Gilles Bertrand, y a la presentación de las copias de estilo ante las autoridades belgas.

El próximo 25 de noviembre, Li Causi presentará sus cartas credenciales ante el rey Felipe de Bélgica y, posteriormente, ante los presidentes del Consejo Europeo, António Costa; y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Con estos pasos, Venezuela continúa impulsando una nueva etapa de entendimiento y acercamiento institucional.