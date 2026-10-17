Venezuela consolida alianzas turísticas en Italia

En el contexto de la exitosa participación de Venezuela en la feria TTG Travel Experience de Rímini, Italia, el cónsul general del país suramericano en Nápoles, Javier Gómez, sostuvo un encuentro de trabajo con la ministra de Turismo, Daniella Cabello, y el organizador de la Borsa Mediterranea del Turismo (BMT), Fabrizio Cantella.

Esta jornada da seguimiento directo a las recientes declaraciones de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, quien reafirmó el papel primordial de la cooperación turística internacional para el desarrollo del país. Dicho compromiso, respaldado por las labores de adecuación de la infraestructura aeroportuaria tras el reciente doblete sísmico, marca la pauta para consolidar el Motor Turismo como un eje estratégico en el exterior.

Venezuela país anfitrión en la 30ª edición de la BMT en Nápoles

Durante el encuentro, se presentó la propuesta formal para que Venezuela sea “País Anfitrión” en la 30ª edición de la BMT en Nápoles, del 3 al 5 de marzo de 2027.

La ministra Cabello expresó gran interés e invitó al comité organizador a la próxima Feria Internacional de Turismo de Venezuela (Fitven) en diciembre próximo, con el fin de iniciar mesas técnicas de trabajo.

La delegación celebró además el memorando de entendimiento con la aerolínea ITA Airways, suscrito por la embajadora de Venezuela en Italia, María Elena Uzzo, y el viceministro primero, Oliver Blanco, que conectará a ambas naciones con tres vuelos semanales a partir del 30 de marzo de 2027

El consulado de Venezuela en Nápoles afirmó que, con estas acciones, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso de posicionar a Venezuela como un destino de clase mundial, estrechando los lazos de hermandad y cooperación con la República Italiana a través del turismo.