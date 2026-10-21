La nueva ruta de abrirá un abanico de oportunidades para inversionistas/ Foto: Referencial
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Venezuela e Italia fortalecen conectividad con nueva ruta Roma-Caracas de ITA Airways

La ministra Daniella Cabello, informó que el inicio de operaciones de la nueva ruta aérea será a partir del próximo 30 de marzo

Amarilis Palacios
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Como parte de la feria internacional TTG Travel Experience celebrada en Rímini, Italia, se ratificó el lanzamiento formal de la nueva ruta aérea comercial que conectará de manera directa a Roma y Caracas a partir del próximo 30 de marzo de 2027.

Así lo informó la ministra para el Turismo, Daniella Cabello, en sus redes sociales. «A partir del 30 de marzo, Roma y Caracas estarán conectadas con una nueva ruta directa de ITA Airways. Y detrás de esta noticia hay mucho más que aviones y destinos. Hay estudios, inversión, decisiones, confianza y muchísimo trabajo en equipo. Una conexión que acerca familias, impulsa el turismo y abre nuevas oportunidades comerciales y de inversión entre Italia y Venezuela”, precisó Cabello tras sostener un encuentro con el presidente de ITA Airways, Sandro Pappalardo.

Durante el encuentro, Pappalardo expresó su admiración y confianza en las capacidades operativas y el atractivo turístico del territorio venezolano.

“Estos proyectos se hacen realidad cuando existe sintonía y colaboración entre instituciones y la aerolínea, y nosotros hemos recibido una excelente colaboración por parte de ustedes. Italia tiene mucho que ofrecerles a ustedes”, aseveró el representante de ITA Airways.

La reactivación de este enlace aéreo abrirá un abanico de oportunidades para inversionistas y operadores del sector turístico internacional que apuestan a Venezuela.

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