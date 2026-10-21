Venezuela e Italia fortalecen conectividad con nueva ruta Roma-Caracas de ITA Airways

Como parte de la feria internacional TTG Travel Experience celebrada en Rímini, Italia, se ratificó el lanzamiento formal de la nueva ruta aérea comercial que conectará de manera directa a Roma y Caracas a partir del próximo 30 de marzo de 2027.



Así lo informó la ministra para el Turismo, Daniella Cabello, en sus redes sociales. «A partir del 30 de marzo, Roma y Caracas estarán conectadas con una nueva ruta directa de ITA Airways. Y detrás de esta noticia hay mucho más que aviones y destinos. Hay estudios, inversión, decisiones, confianza y muchísimo trabajo en equipo. Una conexión que acerca familias, impulsa el turismo y abre nuevas oportunidades comerciales y de inversión entre Italia y Venezuela”, precisó Cabello tras sostener un encuentro con el presidente de ITA Airways, Sandro Pappalardo.

Durante el encuentro, Pappalardo expresó su admiración y confianza en las capacidades operativas y el atractivo turístico del territorio venezolano.



“Estos proyectos se hacen realidad cuando existe sintonía y colaboración entre instituciones y la aerolínea, y nosotros hemos recibido una excelente colaboración por parte de ustedes. Italia tiene mucho que ofrecerles a ustedes”, aseveró el representante de ITA Airways.

La reactivación de este enlace aéreo abrirá un abanico de oportunidades para inversionistas y operadores del sector turístico internacional que apuestan a Venezuela.