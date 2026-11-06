Venezuela evalúa nuevas oportunidades de cooperación con México y Chile desde Madrid

El ministro para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Oliver Blanco, sostuvo este jueves reuniones bilaterales con sus homólogos de México, Roberto Velasco Álvarez, y de Chile, José Francisco Pérez Mackenna, en Madrid, España, en el contexto de la XXX Cumbre Iberoamericana.

Ambos encuentros fueron reseñados en sus redes sociales, donde se detalló que las reuniones abordaron asuntos de interés bilateral y la exploración de nuevas oportunidades de cooperación entre las naciones.

Durante la reunión con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco Álvarez, el canciller venezolano expresó su agradecimiento por el apoyo y la solidaridad brindados por el país azteca durante la emergencia nacional ocasionada por los terremotos del pasado 24 de junio.

El encuentro permitió abordar asuntos bilaterales y explorar nuevas oportunidades de cooperación, en un contexto orientado a fortalecer los vínculos históricos de amistad y fraternidad entre Venezuela y México.

Sostuvimos una reunión cordial con el canciller de México🇲🇽, @r_velascoa , para abordar asuntos bilaterales y oportunidades de cooperación. Agradecimos el apoyo y la solidaridad de su país durante la emergencia por los terremotos del 24J en Venezuela. pic.twitter.com/Nb5JxAma2J — Oliver Blanco (@OliverBlanco) November 5, 2026

Lazos de hermandad con Chile

Por otra parte, durante el encuentro con el canciller chileno, José Francisco Pérez Mackenna, ambas autoridades conversaron sobre las posibilidades de ampliar la cooperación y el intercambio entre sus países.

«Venezuela y Chile comparten históricos lazos de amistad y hermandad que hoy reafirmamos con la voluntad de fortalecer el diálogo, el entendimiento y las relaciones entre nuestros países», afirmó el canciller venezolano.

Por su parte, Pérez Mackenna señaló la necesidad de avanzar en el establecimiento de relaciones consulares entre ambas naciones y profundizar los vínculos comerciales.

El canciller chileno también destacó la futura implementación de una misión de empresarios de su país en Venezuela, con el propósito de impulsar nuevas alianzas estratégicas en materia de comercio e inversión.